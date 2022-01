Pagamento do PIS/Pasep varia de R$ 101 a R$ 1.212; confira quem recebe e o calendário

O calendário de pagamentos do abono salarial PIS/Pasep, que tem início no dia 8 de fevereiro, foi confirmado nesta segunda-feira (10/1) pelo Governo Federal.

O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e é direcionado aos trabalhadores do setor privado. O Pasep, por sua vez, é pago por meio do Banco do Brasil para servidores públicos brasileiros.

O valor pago a cada trabalhador pode chegar ao mesmo de um salário mínimo, calculado de forma proporcional à quantidade de meses trabalhados, mas, só recebe o valor máximo quem trabalhou os 12 meses do ano anterior. A partir do ajuste do salário mínimo em 1º de janeiro, o valor do abono passa a variar de R$ 101 a R$ 1.212. Sendo assim, cada mês trabalhado acrescenta R$101 na conta. Quem trabalhou por seis meses, por exemplo, receberá R$ 606 de benefício.

A partir de 1º de fevereiro, o trabalhador que precisar de mais informações sobre o pagamento do benefício pode ligar para o número 0800 726 02 07, da Caixa, ou ainda fazer a consulta no site da Caixa ou no app Caixa Trabalhador. Para isso, é preciso ter o número do NIS (PIS/Pasep) em mãos.

Os servidores públicos podem checar o valor no site do Banco do Brasil, nos caixas eletrônicos e nas agências do banco.

Quem pode receber o benefício

Trabalhadores que receberam pelo menos 30 dias de trabalho em 2020, trabalharam com carteira assinada em 2020, receberam, em média, até no máximo dois salários mínimos mensais em 2020 e estiverem inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

É necessário ainda que a instituição responsável pelo vínculo empregatício tenha atualizado os dados do trabalhador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Mesmo que se enquadrem nos requisitos acima, os empregados domésticos e trabalhadores empregados por pessoa física (ou por pessoa física equiparada à jurídica) não têm direito ao benefício.

Confira o calendário:

Pis - Caixa Econômica Federal

Nascidos em - Recebem a partir de - Recebem até

Janeiro - 08/02/2022 - 29/12/2022

Fevereiro - 10/02/2022 - 29/12/2022

Março - 15/02/2022 - 29/12/2022

Abril - 17/02/2022 - 29/12/2022

Maio - 22/02/2022 - 29/12/2022

Junho - 24/02/2022 - 29/12/2022

Julho - 15/03/2022 - 29/12/2022

Agosto - 17/03/2022 - 29/12/2022

Setembro - 22/03/2022 - 29/12/2022

Outubro - 24/03/2022 - 29/12/2022

Novembro - 29/03/2022 - 29/12/2022

Dezembro - 31/03/2022 - 29/12/2022

Pasep - Banco do Brasil (somente para servidores públicos)

Final da inscrição - Recebem a partir de - Recebem até

0 - 15/02/2022 - 29/12/2022

1 - 15/02/2022 - 29/12/2022

2 - 17/02/2022 - 29/12/2022

3 - 17/02/2022 - 29/12/2022

4 - 22/02/2022 - 29/12/2022

5 - 24/02/2022 - 29/12/2022

6 - 15/03/2022 - 29/12/2022

7 - 17/03/2022 - 29/12/2022

8 - 22/03/2022 - 29/12/2022

9 - 24/03/2022 - 29/12/2022

Benefício é um respiro nas finanças

O Ministério do Trabalho e Previdência não divulgou estimativa de quantos trabalhadores paraenses terão direito ao Pis/Pasep em 2022, mas de acordo com o supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará, Roberto Sena, o pagamento dos benefícios deve representar um respiro importante para a economia local neste início de ano, que, ao que tudo indica, será difícil do ponto de vista econômico.

"A essa altura do campeonato tudo ajuda. Este ano vai ter uma série de inserções e pagamentos que vão fazer com que tenhamos um pouco de suspiro na economia. As pessoas vão receber quase um salário em média e a medida que você inicia o ano assim, isso aquece as perspectivas de consuma, já que a renda média do paraense caiu. É uma renda extra que você agrega a uma renda maior e principal e que chega em boa hora", afirma ele ao lembra que mais da metade das famílias paraenses estão inadimplentes.

Letícia de Jesus sempre fica atenta aos calendários do benefício a cada ano e lembra da importância de ter todos os dados em mãos para acessar o site da Caixa. "Estou sem planos ainda para o dinheiro mas provavelmente será para pagar contas mesmo, adiantar umas faturas. A minha dica é sempre ter os dados da carteira de trabalho e da Rais atualizados, pra evitar dor de cabeça", afirma.