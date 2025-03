Calendário de pagamento do licenciamento de veículos 2025 começa nesta sexta-feira (7), veja datas

Na próxima sexta-feira (07/03), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) inicia o calendário de pagamento do licenciamento anual de veículos. O pagamento deve ser feito nos bancos conveniados e para efetuá-lo, os motoristas precisam emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE). O documento pode ser acessado através do site do Detran na aba “Veículos – Licenciamento Anual”, onde se deve informar a placa do veículo, o Renavam e o CPF do proprietário. Os vencimentos acompanham o final das placas dos veículos.

Os motoristas também podem obter o DAE presencialmente na sede do Detran, em postos avançados e nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans). Nesses espaços também será possível regularizar débitos anteriores, com a possibilidade de parcelamento via cartão de crédito. É necessário que todos os débitos em aberto sejam quitados para que o pagamento seja efetivado, o que inclui multas pendentes de órgãos autuadores, como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Após a quitação, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e) estará disponível para download e impressão no site do Detran, na aba “Emissão de CRLV-e”, e também no aplicativo Carteira Digital de Trânsito.

O que é o licenciamento?

O licenciamento é um imposto obrigatório cobrado anualmente a todos os proprietários de veículos do País. Ele comprova a regularidade do veículo e os recursos arrecadados através dele são revertidos em investimentos na segurança viária. Essa quitação é diferente do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), administrado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).

No caso do IPVA, o valor pode ser parcelado antecipadamente ou pago de uma só vez junto com o licenciamento anual. O Detran alerta que conduzir o veículo com o licenciamento em atraso é uma infração grave que pode ser penalizada com multa de R$ 293,47, retenção do veículo e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

Confira o calendário de vencimento do licenciamento de março:

O calendário de pagamento do licenciamento de 2025 segue até o mês de novembro. E, para mais informações, os condutores podem acessar o site do Detran ou buscar atendimento presencial em uma das unidades do órgão.

07 de março – veículos com placas de final 1 a 31

14 de março – veículos com placas de final 41 a 61

21 de março – veículos com placas de final 71 a 91

28 de março – veículos com placas de final 02 a 32