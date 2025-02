Governo do Estado entrega mais um posto de atendimento do Detran em Belém

Seguindo com o compromisso de ampliar e qualificar cada vez mais o atendimento ao público, o Governo do Pará entregou nesta terça-feira (25), mais um posto avançado de atendimento do Departamento de Trânsito do Estado (Detran). Desta vez, a unidade está no Parque Shopping, em Belém, para atender aos usuários com os serviços de veículos e habilitação da capital e região metropolitana. Este é o terceiro posto avançado entregue pela atual gestão em Belém.

Localizado no bairro do Benguí, uma das áreas com maior densidade populacional da capital, o posto do Parque Shopping é uma área estratégica pela localização e pelo grande fluxo de pessoas que já transitam diariamente pelo local. O governador Helder Barbalho, realizou a entrega e destacou a importância da parceria do governo com a iniciativa privada para levar serviços e comodidade à população.

"Essa estratégia de usarmos espaços dos shopping centers com áreas de fácil acesso, por estarem próximos às avenidas, com serviços de transporte público e estacionamento, facilita o acesso da população aos serviços do Detran. Aqui, na Augusto Montenegro, está próximo aos moradores de Outeiro, Tapanã, Icoaraci, Benguí, Ananindeua e região. Festejo essa parceria porque o shopping traz esse importante serviço que vai aumentar a circulação de pessoas e o Detran que vai reduzir custos e descentralizar o atendimento", destacou.

VEJA MAIS



Garantir mais comodidade e conforto aos usuários que buscam os serviços do Departamento tem sido uma prioridade da atual gestão. Mais de 20 Ciretrans já foram revitalizadas. Em Belém, outros dois postos avançados, no Boulevard Shopping e Memorial do Barata, em São Brás, também já foram entregues, totalizando seis postos na cidade para dar mais opção de atendimento à população.

A modernidade e o bem-estar desses espaços tem sido uma marca do Detran nos últimos anos. A diretora-geral, Renata Coelho, destaca que, além disso, a humanização no atendimento aos usuários estão sendo assegurados em todas essas obras.

"Queremos garantir não apenas a descentralização física dos atendimentos, mas também acolhimento às pessoas que buscam os nossos serviços com gentileza, climatização e acessibilidade ao público. Garantir atendimento de qualidade também é investir na segurança viária", comentou a diretora.

Além dos atendimentos de veículo e CNH, o novo posto dispõe de prova de legislação e coleta biométrica para quem está renovando ou tirando a primeira habilitação. Em média, a unidade tem capacidade para receber até 150 pessoas por dia, totalizando cerca de 3.300 atendimentos mensais.

A dona de casa Maria Romana Mendes, de 67 anos, veio de Santa Bárbara para solicitar a CNH definitiva. Em poucos minutos ela conseguiu resolver o que queria e tirar todas as dúvidas sobre o procedimento. “Esse espaço é muito bonito e a gente chegar aqui e encontrar atendentes tão prestativos e educados deixa a gente muito feliz”, disse a usuária.

O Posto Avançado do Detran no Parque Shopping funciona no andar térreo, de segunda a sexta, das 10h às 17h. O atendimento é realizado mediante agendamento prévio pelo call center 154.