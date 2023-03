Pagamento do Bolsa Família com adicional de R$ 150 por criança até 6 anos começa nesta segunda-feira

Começa nesta segunda-feira (20), o pagamento do novo Bolsa Família. O valor do benefício será depositado no aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS). Também é possível fazer os saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e nas agências da Caixa.

A novidade é o acréscimo de R$ 150 por criança de zero a seis anos. De acordo com o governo federal, o adicional será disponibilizado para 8,9 milhões de crianças nessa faixa etária. Em junho, um outro adicional começa a ser pago: haverá acréscimo de R$ 50 por crianças e adolescentes entre sete e 18 anos e por gestantes.

O valor médio do benefício subiu para R$ 669,93 - era R$ 606,91 em fevereiro.

Calendário de pagamentos em março

NIS de final 1: 20 de março

20 de março NIS de final 2: 21 de março

21 de março NIS de final 3: 22 de março

22 de março NIS de final 4: 23 de março

23 de março NIS de final 5: 24 de março

24 de março NIS de final 6: 27 de março

27 de março NIS de final 7: 28 de março

28 de março NIS de final 8: 29 de março

29 de março NIS de final 9: 30 de março

30 de março NIS de final 0: 31 de março.