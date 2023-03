Novo Bolsa Família: beneficiários vão receber cartão de débito, afirma presidenta da Caixa

A atual presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano, de 54 anos, afirmou que todos os beneficiários do Bolsa Família irão receber um cartão de débito. A iniciativa visa auxiliar a movimentação das contas e o pagamento direto em estabelecimentos, evitando as filas no recebimento do auxílio.

“Nós vamos bancarizar a população e facilitar a retirada desses recursos, pagamento em mercados. A ideia é essa: facilitar para que ninguém fique na fila”, declarou Serrano.

Será criada uma conta poupança social digital para todos os beneficiários, com a atribuição de um cartão de débito para cada cidadão que recebe o auxílio.

O que mudou no Novo Bolsa Família?

As novas mudanças anunciadas no Bolsa Família foram:

Valor mínimo de R$600 por família;

por família; Novo complemento de atenção especial a Primeira Infância, com pagamento de R$150 para crianças de até seis anos na composição familiar;

para crianças de até seis anos na composição familiar; Pagamento do Benefício Variável Familiar, voltado para integrantes da família que tenham entre sete e 18 anos incompletos, além de gestantes, no valor de R$50.

Além disso, o benefício volta a exigir algumas condicionantes para o recebimento do pagamento. São elas:

Exigência da frequência escolar para crianças e adolescentes;

Acompanhamento pré-natal de gestantes;

Atualização do caderno de vacinação com todos os imunizantes previstos no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

Como se cadastrar no Bolsa Família?

Para ter direito a receber o benefício do Governo Federal é necessário realizar a inscrição da família no CadÚnico. Para isso, basta seguir os seguintes passos:

Realizar o pré-cadastro no site ou aplicativo do Cadastro Único;

Após realizar a inclusão de dados, comparecer ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do seu município. Você pode conferir no site do MOPS (Mapas Estratégicos para Políticas de Cidadania) o CRAS mais próximo de você;

No momento da entrevista de inscrição, é necessário levar o documento de identificação de todos os membros da família, além do comprovante de renda.

A inscrição poderá ser feita por qualquer membro da família que tenha idade superior a 16 anos, preferencialmente mulheres. A entrevista leva cerca de uma hora, por isso, é necessário ir preparado para passar o tempo necessário no local.

A inscrição será feita mesmo com a ausência de algum documento familiar, sendo necessário completar a inscrição em outro momento para ter direito ao recebimento do benefício.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)