Novo Bolsa Família: beneficiários têm até dezembro para realizar o recadastramento

Os beneficiários do novo Bolsa Família têm até o mês de dezembro deste ano para realizar a atualização de sua inscrição junto ao Cadastro Único (CadÚnico). O processo, que iniciou neste mês de março, pretende diminuir o número de pagamentos irregulares do benefício, que já excluiu cerca de 1,5 milhão de pessoas que não cumpriam as condições de recebimento.

O Governo Federal chegou a declarar que mais de 2,5 milhões de pessoas podem estar em situação irregular, sendo que 1,5 milhão já não receberão o benefício em março. O recadastramento visa identificar possíveis irregularidades, possibilitando o pagamento para cidadãos que realmente precisam do auxílio e aguardam na fila de espera.

Novo adicional começa a ser pago em março

O novo Bolsa Família contará com o pagamento de dois novos adicionais. O primeiro, de R$150 para cada criança de até seis anos integrante da família, começará a ser pago em março para mais de 8,9 milhões de crianças e custará cerca de R$1,34 bilhão para os cofres públicos.

Já o adicional variável familiar, pago para jovens de 7 a 17 anos e gestantes, no valor de R$50, começará a ser pago em junho. Serão cerca de 16 milhões de cotas adicionais, resultando em um investimento de quase R$800 milhões.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)