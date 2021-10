Pagamento da 2ª parcela do 13° salário dos servidores públicos estaduais acontece nesta quinta (28)

Nesta terça-feira (26), o governador do Estado Helder Barbalho anunciou a antecipação do pagamento da segunda parcela do 13° salário dos servidores públicos estaduais para o fim deste mês.

O pagamento acontecerá na próxima quinta-feira (28), quando é celebrado o Dia do Servidor Público, para todos os 148.030 servidores ativos e inativos. Serão investidos mais de 500 milhões de reais, que contribuirão para o aumento da renda e movimentarão a economia paraense.

Segundo o governador, a antecipação é uma forma de reconhecimento do trabalho exercido pelos servidores públicos estaduais. “É fundamental que nós possamos valorizar os nossos servidores, e ao momento em que o Estado possui a capacidade fiscal que permite a valorização dos servidores, nós devemos reconhecê-los. A segunda parcela no dia do servidor é uma demonstração de que o Estado do Pará valoriza, estimula e reconhece aqueles que servem a população”, ressalta.

Confira o pronunciamento do governador Helder Barbalho:

A antecipação da primeira parcela para o período do Círio acontece desde 2019. Neste ano, o pagamento dos primeiros 50% aconteceu nos dias 5, 6 e 7 de outubro, injetando mais de R$ 407 milhões na economia local, no entanto, é a primeira vez que acontece o pagamento antecipado das duas parcelas.

“Colaboramos para que os mesmos possam fazer frente ao seu planejamento financeiro e familiar e, claro, também, impulsionando com a injeção desse recurso na economia, para que o comércio e os serviços possam estar sendo aquecidos nesse momento de dificuldade econômica que o Brasil enfrenta”, enfatizou Helder Barbalho.

“Buscamos sempre mecanismos de valorização do servidor, visto que cada um possui um importante papel na sociedade e para a população, além de melhorarmos também a prestação de serviços. A antecipação da segunda metade do 13º salário é o resultado do trabalho da atual gestão, que prioriza e reconhece a dedicação do funcionalismo, e isso se deu devido ao controle das contas públicas, em especial as despesas com pessoal, o que permite tal execução, além de um bom planejamento e controle dos gastos”, ressaltou a secretária de Planejamento e Administração, Hana Ghassan.

