Órgãos estaduais incentivam criação do Cadastro Ambiental Rural em Porto de Moz, no Pará

Desta segunda-feira (12) até à próxima quarta-feira (15), agricultores familiares, na região de Porto de Moz, no Baixo Amazonas, podem regularizar o seu Cadastro Ambiental Rural (CAR) em ação integrada do Projeto Floresta+ Amazônia com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) e a Empresa de

Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater).

Trata-se da 'Missão para regularização de CAR, que incentiva os donos de pequenos imóveis rurais a regularizarem-se na região e também a se inscreverem na chamada pública da modalidade Floresta + Conservação, que viabiliza incentivos financeiros pela conservação da vegetação nativa, e que reconhece, com esse apoio, o papel dos pequenos produtores na manutenção dos serviços ambientais e na conservação da floresta.

A ação, conforme os órgãos coordenadores, acontecerá até esta quarta-feira, no auditório do Espaço 22 de Agosto, na avenida Duque de Caxias, no município de Porto de Moz. O Projeto Floresta+Amazônia é uma parceria do Ministério do Meio Ambiente (MMA) com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e usa recursos do Fundo Verde Para o Clima para recompensar quem protege e recupera a floresta.

O Projeto Floresta+ Amazônia recompensa quem protege e recupera a floresta e contribui para a redução de emissões de gases de efeito estufa. O foco da iniciativa é assegurar incentivos aos serviços ambientais, a iniciativa também apoia projetos de povos indígenas, de comunidades tradicionais e ações de inovação para o desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal.

O projeto funciona por meio de quatro modalidades Floresta+ Conservação; Floresta+ Recuperação; Floresta+ Comunidades e Floresta+ Inovação.