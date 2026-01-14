Operação da PF também mira Nelson Tanure por fundos ligados ao Banco Master

A Polícia Federal (PF) cumpriu busca e apreensão contra o empresário Nelson Tanure na segunda fase da Operação Compliance Zero. A ação investiga operações financeiras com fundos e corretoras ligadas ao Banco Master. A defesa de Tanure não se manifestou até o momento.

Esta nova etapa aprofunda as suspeitas de gestão fraudulenta no banco de Daniel Vorcaro. As informações foram subsidiadas pelo Banco Central.

A operação foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Detalhes da Operação e Envolvimento

Investigadores apontam que Daniel Vorcaro teria utilizado diversos fundos de investimento. O objetivo seria realizar operações financeiras fraudulentas e desviar recursos para si e aliados.

A defesa de Vorcaro informou, em nota, que o banqueiro "tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes".

A investigação indica que Nelson Tanure teria empregado a mesma estrutura financeira. Ele realizaria outras operações consideradas suspeitas.

No final do ano passado, o Ministério Público Federal (MPF) denunciou Nelson Tanure. A acusação era de uso de informações privilegiadas no mercado financeiro.

A defesa de Tanure havia solicitado o envio do caso ao STF. O motivo seria o envolvimento de uma corretora ligada ao Banco Master.

Comunicado da Defesa de Daniel Vorcaro

A defesa de Daniel Vorcaro informa ter tomado conhecimento da medida de busca e apreensão. Reafirma ainda que o Sr. Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas serão atendidas com total transparência.

O Sr. Vorcaro permanece à disposição para esclarecimentos, reforçando seu interesse. Ele busca o esclarecimento completo dos fatos e o encerramento célere do inquérito. A defesa reitera confiança no devido processo legal e atuará para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais.