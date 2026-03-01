Capa Jornal Amazônia
48 moradias rurais serão entregues pelo Ministério das Cidades no Pará

Famílias de Bonito, Capanema e Vigia de Nazaré receberão chaves do Minha Casa, Minha Vida. Investimento federal nas unidades soma R$ 3,6 milhões.

Gabriel da Mota
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Beth Santos/Secretaria Geral da PR)

O ministro das Cidades, Jader Filho, entrega 48 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida Rural nos municípios de Bonito, Capanema e Vigia de Nazaré, no nordeste do Pará, nesta segunda-feira (2) e terça-feira (3). A iniciativa conta com um investimento total de R$ 3,6 milhões em recursos federais para garantir o acesso à casa própria para famílias de comunidades rurais. 

Segundo informações do Ministério das Cidades, a agenda oficial começa em Bonito, às 10h30 desta segunda-feira (2), com a entrega de 12 casas no Ramal do Jari, na Vila Braço Seco. No mesmo dia, às 14h30, a comitiva segue para a comunidade de Jacarequara, em Capanema, onde será realizada a cerimônia de entrega de 13 unidades habitacionais. 

Além das moradias, o município de Capanema receberá autorização para o início de obras de pavimentação. O investimento de R$ 12,4 milhões visa melhorar a infraestrutura urbana e a qualidade de vida da população local. 

Na terça-feira (3), a programação ocorre em Vigia de Nazaré, a partir das 10h. Na comunidade de Bom Jardim da Barreta, serão entregues 23 moradias rurais. Durante o evento, será formalizada a contratação de R$ 15 milhões, via Novo PAC, para obras de drenagem urbana e prevenção a desastres em três bairros do município.

.
