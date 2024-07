Onde comer em Salinópolis; confira as dicas

As praias de Salinópolis, no nordeste paraense, estão entre os destinos mais procurados pelos paraenses durante o mês de julho. Além de aproveitar as belezas do litoral, quem vai curtir o verão amazônico na cidade também pode aproveitar para conhecer mais sobre a gastronomia local, seja nas barracas à beira da praia ou nos restaurantes no centro da cidade, com opções para todos os gostos e em diferentes valores.

A cidade conta com opções para quem gosta de almoçar e jantar à beira mar, com itens tradicionais da gastronomia paraenses como a tradicional pescada e a caldeirada, além de inúmeras opções com frutos do mar.

Além disso, no centro da cidade tem opções de pizzaria, hamburguerias, comida japonesa e cafés tradicionais. Nós fizemos uma lista com algumas dicas gastronômicas para quem vai aproveitar o verão amazônico na badalada Salinópolis. Confira a seguir:

Praia do Atalaia

Restaurante Verde Mar

Prato destacado: Ostra Paraense

Preço médio: R$ 24 - R$ 240

Destaques: Especialista em frutos do mar

Restaurante Arpoador

Preço médio: R$ 5,00 – R$ 200,00

Prato destacado:

Destaques: Serviço de hospedagem

Bar e Restaurante Copacabana

Preço médio: R$ 45 - R$ 245

Prato Destacado: Caldeirada de Pescada

Destaques: Espaço rústico e descontraído

Praia do Farol Velho



Marujos Grill

Prato destacado: Cocada quente com sorvete de cupuaçu

Preço médio: R$ 25,00 – R$ 120,00

Destaques: Vista para o pôr-do-sol

Pontal do Farol

Prato destacado: Caldeirada Paraense de Pescada

Preço médio: R$ 40 – R$ 120,00

Destaques: Vista para o pôr-do-sol

Praia do Maçarico

Presentes da Maré

Prato destacado: Café cremoso

Preço médio: R$ 4 – R$ 17

Destaques: Cafeteria à beira mar

Restaurante Casemirão

Prato destacado: Pavulagem do Rally

Preço médio: R$ 30 – R$ 160,00

Destaques: Espaço para eventos

Nicolau Restaurantes

Prato destacado: Moqueca Mista

Preço médio: R$ 40 – R$ 100,00

Destaques: Ambiente cercado pelo mangue

Centro da cidade

Japa Sushi

Prato destacado: Temaki Hot

Preço médio: R$ 4 – R$ 210

Destaques: Ambiente familiar

Burger 776

Prato destacado: Vulcão

Preço médio: R$ 16 – 115

Destaques: hambúrguer artesanal