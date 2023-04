Churrasco barato em Belém: confira onde comer um delicioso prato com preço acessível

Nesta segunda-feira, 24 de abril, é celebrado o Dia do Churrasco, que de Norte a Sul, é um dos pratos mais tradicionais do país. Em Belém, alguns estabelecimentos investem neste tipo de refeição e chegam a oferecer até preços especiais, como é o caso do Engenho Dedé, localizado no piso 1 do Boulevard Shopping. O restaurante possui uma modalidade especial de almoço para quem é fã de churrasco.

De acordo com Mateus Ribeiro, gerente do Engenho, o cliente pode almoçar churrasco no local por um valor a partir de R$28,90. A pessoa pode escolher tanto a proteína por um determinado preço, quanto as guarnições. Este formato funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 11h às 15h.

“Temos esta alternativa de almoço especialmente para os clientes que querem ter uma boa alimentação e desejam pagar um valor mais em conta. Disponibilizamos vários tipos de cortes como, por exemplo, picanha, alcatra, carne de sol, além de pão de alho e queijo coalho braseado, que também são muito característicos da refeição, e muito mais", destaca Mateus.