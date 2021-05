Óleo de cozinha tem alta mais de 80% em Belém, informa Dieese

Mesmo com quedas de preço entre janeiro e abril, o preço do óleo de cozinha consumido pela população de Belém teve alta acumulada nos últimos 12 meses de mais de 80%, contra uma inflação de 7,59%. Os dados foram divulgados ontem pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Pará (Dieese-PA).

Entre abril de 2020 e o mesmo mês deste ano, o óleo de cozinha foi o produto que obteve a maior alta de preço entre todos os itens da cesta básica no Pará. O preço da garrafa de 900 ml de óleo de soja teve mudança de R$ 4,52, em abril do ano passado, para R$ 8,20 em abril deste ano, o que significa que ficou 81,42% mais caro, de acordo com a pesquisa realizada nos supermercados de Belém.

Entre março e abril, no entanto, houve queda de -3,64%, já que o valor do produto passou, em média, de R$ 8,51 para R$ 8,20. No ano, considerando a variação entre janeiro e abril, a queda foi de 8,07%. Em janeiro, o preço foi de R$ 8,93, enquanto em abril passou para R$ 8,20, como já informado.