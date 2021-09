Valor da produção agrícola cresceu no Pará em 2020, diz IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (22), os dados da Pesquisa Agrícola Municipal 2020 (PAM 2020), uma pesquisa anual que apresenta dados das lavouras temporárias e permanentes em todo o país.

Sobre o Pará, os relatórios de 2020 informam que a participação do estado na produção agrícola nacional cresceu de 2,9%, em 2019, para 3,3%, em 2020. Além disso, os dados mostram que a região Norte, é o estado com maior valor de produção, R$ 15,4 bilhões, sendo Igarapé-miri, o município com maior valor de produção municipal em nível estadual, graças ao açaí, cuja produção é a primeira do Brasil. O açaí foi o produto que mais alavancou o valor de produção paraense, enquanto a mandioca foi o de maior quantidade produzida em 2020

O relatório mostra ainda que m 2020, a região Norte teve um valor de produção agrícola totalizando cerca de R$ 30,8 bilhões. No Pará, o valor de produção de todas as lavouras (temporárias e permanentes) saltou de R$ 10,6 bilhões, em 2019, para R$ 15,4 bilhões, em 2020. No estado, o produto que mais se destacou foi o açaí, com R$ 4,6 bilhões de valor de produção, em 2020, seguido da soja em grãos (R$ 8,2 bilhões); mandioca (R$ 2,2 bilhões); cacau (R$ 1,7 bilhões); e dendê (em cachos de coco, com R$ 804 milhões).

Em Igarapé-Miri, o açaí gerou cerca de R$ 1,57 bilhões do valor de produção total do município, deixando o município entre os que tiveram maior valor de produção do setor agrícola com R$ 1,6 bilhões, em 2020. Paragominas ficou em segundo lugar, com valor de produção de R$ 888 milhões, sendo a soja, o principal produto responsável por R$ 833 milhões do total do valor de produção local. Cametá ficou em terceiro lugar, graças também ao açaí (R$ 664 milhões do total municipal), o município teve R$ 786 milhões de valor de produção em todas as suas lavouras, no mesmo ano.

Toneladas

Já no que se refere às quantidades produzida em toneladas, no Pará, a pesquisa mostra que a mandioca apareceu em primeiro lugar, com 3,8 milhões de toneladas em 2020, sendo os municípios do Acará (299 mil toneladas), Óbidos (240 mil toneladas) e Oriximiná (180 mil toneladas) os que mais produziram mandioca em solo paraense. Acará, Óbidos e Oriximiná são também os três primeiros do Brasil na produção de mandioca.

Ainda em relação às maiores quantidades produzidas no Pará, o dendê fica em segundo lugar no ranking com 2,8 milhões de toneladas do cacho de coco do produto, com destaque para os municípios de Tailândia (942 mil toneladas); Tome-açu (537 mil toneladas); e Moju (424 mil toneladas).

Em terceiro lugar está a soja com 2 milhões de toneladas de grãos produzidas em solo paraense, onde se destacaram os municípios de Paragominas (526 mil toneladas), Dom Eliseu (283,5 mil) e Santana do Araguaia (233 mil toneladas).

O açaí, primeiro produto do estado em valor de produção, é o quarto produto em quantidades produzidas em toneladas, com 1,4 milhões de toneladas, em 2020, com destaque para Igarapé-miri (420 mil toneladas), Cametá (159,5 mil) e Abaetetuba (109 mil toneladas).

O Pará se destaca nacionalmente

Açaí

No ranking de todos os municípios do país que produzem açaí, nove dos 10 primeiros colocados estão em solo paraense. São eles:

1º do Brasil: Igarapé-Miri

2° lugar: Cametá

3° lugar: Abaetetuba

4° lugar: Barcarena

5° lugar: Bujaru

7° lugar: Santa Izabel do Pará

8° lugar: Anajás

9° lugar: Bagre

10° lugar: Limoeiro do Ajuru

Segundo o IBGE, a mesorregião com maior produção de açaí em 2020, foi o nordeste paraense, com 922 mil toneladas. Em segundo lugar se têm a Região Metropolitana de Belém, com 229 mil toneladas, e destaque para a microrregião de Castanhal (146 mil toneladas). A mesorregião do Marajó ficou em terceiro lugar, com 209,5 mil toneladas do produto, e destaque para a microrregião do Furo de Breves, com 98 mil toneladas.

Cacau

Outro produto cuja produção fez o Pará ter destaque nacional foi o cacau. Entre os 10 municípios brasileiros de maior produção, seis são paraenses:

1º lugar do Brasil lugar: Medicilândia

2º lugar : Uruará

3º lugar Anapu

4º lugar: Placas

6º lugar: Brasil Novo

8º lugar Altamira

O Pará foi o primeiro do Brasil em quantidade produzida com 144,6 mil toneladas. A produção cacaueira está em todas as mesorregiões do estado, com destaque para o Sudoeste paraense (112 mil toneladas), especialmente em Altamira (110 mil toneladas). Em nível estadual, os municípios que mais se destacaram foram Medicilândia (50 mil toneladas), Uruará (quase 20 mil toneladas) e Anapu (12 mil toneladas).

Mandioca

A mandioca paraense também é destaque nacional. No ranking, entre todos os municípios do Brasil, cinco dos 10 primeiros são paraenses:

1º lugar: Acará

2º lugar: Óbidos

3º lugar Oriximiná

4º lugar Portel (4º)

8º lugar: Alenquer

Essa cultura está presente em todas as mesorregiões do estado, com destaque para o nordeste paraense (1,8 milhões de toneladas em 2020), Baixo Amazonas (909 mil toneladas), Óbidos (542 mil toneladas) e Tomé-açu (509 mil). De acordo com os dados da PAM, no estado, os municípios que mais produzem são Acará, Óbidos e Oriximiná, que também são os primeiros do Brasil.

A Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) é uma das principais fontes de estatísticas municipais do Brasil que levanta dados sobre área plantada, área destinada à colheita, área colhida, quantidade produzida, rendimento médio obtido e valor da produção das culturas temporárias e permanentes, com informações relevantes para os planejamentos público e privado desse segmento econômico, bem como para a comunidade acadêmica e o público em geral. Para ter acesso a todos os dados da pesquisa basta, acessar sidra.ibge.gov.br.