Novo episódio do Conexão Mercado aborda tendências do setor automotivo de Belém

O segundo episódio da 5ª temporada do videocast Conexão Mercado, iniciativa do Grupo Liberal apresentada por Bel Soares, vai ao ar nesta quarta-feira (22). O convidado do bate-papo é o diretor da concessionária Eldorado Veículos, Renan Policarpo. Na conversa, as tendências de mercado do setor automotivo - que, segundo o gestor, teve crescimento em 2024 - da região foram abordadas.

Para Policarpo, o debate é positivo, uma vez que o mercado profissional é carente de informações. “Quanto mais pessoas estiverem pensando esse assunto [melhor]. É de suma importância para o desenvolvimento da liderança. Abordamos mercado automotivo, mercado de trabalho, novas tecnologias que vem se apresentando, inteligência artificial, geração z, que está no mercado e como liderar e motivar equipes”, disse.

O crescimento do setor automotivo, entre 2023 e 2024, segundo a quantidade de emplacamentos realizados na Grande Belém, foi de 13,94%. Agora, Policarpo enxerga uma estabilidade. “O mercado está estável. Muito disputado, como sempre, mas estável, sem crescimento. Teve um aumento em 2024, comparado a 2023. Acredito que deva ter uma melhoria esse ano, por diversos fatores”, explica o diretor da Eldorado.

A circulação de dinheiro por conta dos investimentos feitos para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será realizada em Belém este ano, é um desses fatores listados por Renan.

Segundo Bel Soares, apresentadora do videocast, “é importante acompanhar o setor automotivo da região, as inovações, as expectativas, afinal, eles fazem parte de uma fatia do mercado que apontou crescimento em 2024”. “Então, bater esse papo com um gestor de uma grande loja de veículos foi bem interessante”, completou.