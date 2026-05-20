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Economia

Nova linha de crédito para motoristas de aplicativo e taxistas ainda é vista com cautela em Belém

A categoria ainda espera com cautela para avaliar como o programa funcionará na prática

Maycon Marte
fonte

Motoristas de aplicativos e taxi agora podem financiar com nova linha de crédito (Igor Mota | O Liberal)

Motoristas de aplicativo e taxistas agora terão uma nova linha de crédito que prevê ajudá-los na quisição de novos veículos, com juros abaixo dos praticados no mercado e prazos melhores. A iniciativa do Governo Federal, intitulada Move Aplicativo, foi oficializada após a assinatura da Medida Provisória (MP), pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva, nessa terça-feira (19). E, apesar das novas felicidades, alguns dos motoristas de Belém ainda aguardem com cautela, mantendo esperanças positivas, mas com atenção para como o programa irá funcionar na prática.

O taxista paraense Anderson Lima explica que a expectativa é alta, baseada principalmente em programas anteriores com propostas similares. Ele reafirma o desejo de trocar o veículo, mas divide com os colegas o medo de que, nas linha pequenas, as regras do programa possam não beneficiar tanto e a todos. “Ainda não temos detalhes sobre o funcionamento do novo programa, mas, de certa forma, esperamos um benefício semelhante ao oferecido pelo FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), que foi muito vantajoso, com juros de 1% ao ano”, afirma.

A mudança pode provocar uma reestruturação do modelo atual, que, segundo Lima tornou inviável a troca de veículos. Nesse cenário, os preços elevados também acabam prejudicando a dinâmica de trabalho do taxista, que usa o carro como ferramenta de trabalho.

“Antes da pandemia, costumávamos trocar de carro a cada quatro anos, no máximo. Agora, estou com o mesmo veículo há quase oito anos. A situação se tornou muito mais difícil, com a taxa de juros em torno de 14% ao ano. Financiar um carro hoje significa, na prática, pagar o equivalente a dois veículos ao final de um financiamento de cinco ou seis anos. É um custo muito alto”, avalia o motorista.

A proposta é de que a solicitação de financiamento aconteça diretamente na página do programa, mas é importante ficar atento aos requisitos que os motoristas precisam atender para participar. Será necessário, por exemplo, que os motoristras de aplicativos interessados possuam o cadastro ativo há pelo menos 12 meses, com ao menos 100 corridas realizadas nesse período, na mesma plataforma. No caso dos taxistas será exigido o registro e estar em atividade.

Os próximos passos incluem a definição das taxas de juros, sob responsabilidade do Conselho Monetário Nacional (CMN), o que deve ocorrer ainda nesta semana. A MP assinada pelo presidente também permite a conceção de condições ainda mais favoráveis para as mulheres, como juros menores e prazos maiores, além de permitir que esse público financie equipamentos adicionais de segurança.

Além dos requisitos para os motoriostas, vale se atentar as condições para a escolha dos veículos. As facilidades do novo programa valeram para carros novos de até R$ 150 mil que atendam critérios de sustentabilidade, a exemplo dos modelos flex, híbridos flex, elétricos ou exclusivamente a etanol, de montadoras habilitadas no programa.

Sustentabilidade

A nova linha integra o programa Move Brasil, que já oferecia linhas especiais de financiamento para compra de caminhões, ônibus e implementos rodoviários. Agora, a modalidade de táxi e aplicativos também traz um apelo a políticas de renovação de frota do governo federal, alinhadas à Nova Indústria Brasil, com foco em sustentabilidade, inclusão produtiva e segurança. Com R$ 30 bilhões a serem repassados pelo Ministério da Fazenda ao BNDES, o programa promete ampliar o acesso ao financiamento.

Ítalo Pantoja, motorista de aplicativo em Belém, é um dos que já estava a espera pela novidade. O motorista parabeniza a iniciativa do governo e revela que já considera há algum tempo trocar seu veículo por um modelo 100% elétrico, valorizando especialmente a independência dos postos de combustível. Para ele, o programa pode ser muito benéfico à categoria, mas o fator decisivo será a taxa de juros.

“Se as taxas forem realmente atrativas, com um prazo adequado para pagamento, isso facilitará muito a aquisição de um veículo elétrico. Atualmente, os juros elevados são o principal obstáculo para essa mudança. No ano passado, estive em uma concessionária e constatei que a questão dos juros era o principal fator que inviabilizava a compra. As condições atuais resultam em um custo total que ultrapassa o valor do veículo, o que me fez adiar a troca”, relata Pantoja.

Apesar do otimismo, ele pondera que os critérios de elegibilidade poderiam ser mais rigorosos. Exigências como "nome limpo" e um número mínimo de corridas podem não ser suficientes para garantir que o benefício alcance exclusivamente quem depende da atividade como principal fonte de renda, já que motoristas ocasionais também conseguiriam atendê-las. Ainda assim, ele afirma que acompanhará as condições de perto e, se forem vantajosas, pretende concretizar a troca.

Motos também ganham

A mesma MP também moderniza as regras para motofretistas, motoboys e entregadores, reduzindo burocracias e barreiras de entrada na atividade. Entre as mudanças estão o fim da obrigatoriedade de placa vermelha, da inscrição paga no Detran, da idade mínima de 21 anos, do curso obrigatório e do tempo mínimo de dois anos de habilitação. A ideia é facilitar a formalização desses profissionais diante da nova realidade do trabalho por aplicativos. A atividade continua sujeita às normas de trânsito e à fiscalização dos órgãos competentes.

Veja como solicitar o financiamento:

  1. Cadastro — Acesse gov.br/movebrasil e autorize o uso dos dados para análise de elegibilidade.
  2. Confirmação — Em até 5 dias, você receberá uma resposta pela caixa postal do gov.br informando se está apto.
  3. Escolha do veículo — A partir de 19 de junho, motoristas habilitados poderão escolher veículos de até R$ 150 mil de montadoras credenciadas no programa Mover e procurar uma instituição financeira autorizada.
  4. Contratação — A instituição financeira faz a análise de crédito e, se aprovada, conclui o financiamento com as condições do programa.
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