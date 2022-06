Nova alta da Selic confirma aposta na renda fixa

A elevação da taxa Selic para 13,25% na semana passada segue fazendo da renda fixa o melhor caminho para quem quer investir dinheiro com segurança e bons lucros, segundo o consultor de investimentos Leonardo Azevedo, do Ação Brasil. Ele lembra que quando a taxa de juros aumenta, o que se deve entender é que o dinheiro fica mais "caro" para quem precisa tomar crédito, seja imobiliário, pessoal ou para empresas, o que atrapalha o desenvolvimento econômico de maneira geral. "Mas na outra ponta, quem tem dinheiro para investir entende que nesse momento os investimentos de renda fixa, que tem uma previsibilidade maior de retorno e maior segurança para o investidor, passa a render mais, por mais que a inflação esteja alta, o que achata o ganho real", avalia. Na macroeconomia, as altas seguidas nas taxas de juros são tentativas de reduzirem a inflação, que no Brasil já acumula 11,73% nos últimos 12 meses.

"As pessoas tem percebido que existem opções mais interessantes e rentáveis do que a velha caderneta de poupança. A título de comparação, a poupança tem rendido pouco mais de 6% ao ano, enquanto a rentabilidade de aplicações atreladas à taxa selic como o tesouro direto ou mesmo fundos de renda fixa, tem rendido próximo a 10%, já descontado o imposto de renda", ele conta.

Cardoso prevê que ainda há, no mínimo, mais um aumento da taxa Selic, que deve ficar entre 0,25% e 0,50% em agosto. Na opinião dele, é esperado que esses aumentos surtam efeito e que comecemos a perceber um arrefecimento da inflação no Brasil, o que vai fazer com que a taxa de juros estabilize para então voltar a cair. A expectativa do mercado para o ano que vem é que a taxa fique abaixo dos dois dígitos, em torno de 9%. Independente das previsões futuras, Leonardo acredita que o momento presente é muito favorável para quem quer investir no país da renda fixa, apelido que aos poucos o Brasil vem recuperando. "A gente costuma brincar no mercado financeiro que o melhor dia para começar a investir foi ontem e o segundo melhor é hoje.

O mercado financeiro é fascinante pois consegue dar tração ao seu hábito de poupar dinheiro e acelera o alcance dos seus objetivos, especialmente os de longo prazo. O momento é ideal para quem quer conhecer um pouco mais sobre a magia dos juros compostos e de um planejamento financeiro bem feito", aconselha.