Alta da Selic: entenda as consequências do aumento da taxa básica de juros

A taxa básica de juros da economia, a Selic, se tornou uma das maiores preocupações para os investidores em todos o país, já que a mesma apresentou aumento no ano passado e, para este ano, a previsão é que hajam novos aumentos, podendo chegar aos dois dígitos.

Criada em 1979 pelo Banco Central, a Selic tem o propósito de tornar as negociações de títulos públicos mais transparentes e seguras. Ela passou a ser utilizada como um sistema de controle das reservas bancárias e como um dispositivo para evitar a finalização de operações em casos de inadimplência de uma das partes negociadoras.



Entre agosto de 2020 e março de 2021, a taxa registrou o menor índice em sua história. Essa diminuição foi motivada pela pandemia da convid-19. O objetivo do Comitê de Política Monetária (Copom) foi estimular a economia em meio à crise causada pelo coronavírus, diminuindo o custo dos empréstimos, além de incentivar os investidores a saírem da renda fixa.

Com a vacinação e a retomada da economia, em 2021, o Copom decidiu pelo aumento de 12,75% da Selic entre janeiro do ano passado e maio deste ano. E a tendência é que essa alta continue até o final do ano. A projeção é que a taxa chegue a 13,25% ao ano no final de 2022.



Essa alta tem como principal objetivo tentar contar a escalada da inflação no país, que tem sofrido com repetidos choques desde o primeiro impacto da pandemia do coronavírus. Isso vem sendo sentido no bolso do brasileiro, que está pagando mais caro pelos combustíveis, energia e alimentos.



Os investidores devem ficar atentos com a alta da Selic, já que a mesma impulsiona o desempenho de investimentos em renda fixa, gerando novas oportunidades para os investidores. Pra quem não quer correr muitos riscos, os títulos mais atraentes são os atrelados à inflação (IPCA). Eles funcionam como uma proteção ao patrimônio do investidor, trazendo uma boa rentabilidade, já que alguns títulos oferece um percentual fixo + a variação do IPCA no período.



Agora, quem deseja correr um pouco mais de risco pode optar por investimentos atrelados ao CDI, que ofereçam taxas além de 100% dp CDI ou até pré-fixados acima de 12% ao ano. Entre esses títulos estão RDC (Recibo de Depósito Cooperativo), LCA (Letras de Crédito do Agronegócio), Fundos de Renda Fixa e Fundos Multimercado.

Mas antes de tomar qualquer decisão, fique atento a outras características dos investimentos. Observe o prazo, a liquidez, risco e período de carências dos investimentos.



O Sicredi pode te ajudar a escolher os melhores investimentos para o seu objetivo. Conheça os investimentos do Sicredi e saiba mais detalhes sobre o assunto!