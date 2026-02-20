Norte registra alta na procura por crédito em 2025, aponta pesquisa

A procura dos consumidores por crédito cresceu em todas as Unidades Federativas da região Norte em 2025 , segundo dados do Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito da Serasa Experian . O maior avanço foi registrado em Roraima, com alta de 23,1% , seguido por Amazonas (21,6%), Acre (19,7%) e Tocantins (19,4%), colocando o Norte entre as regiões com maior expansão da demanda por recursos financeiros no país.

O levantamento mostra que, apesar das diferenças de intensidade entre os estados, todas as UFs do Norte encerraram o ano com crescimento na busca por crédito, reflexo de um movimento disseminado entre os consumidores ao longo de 2025.

Visão nacional

No cenário nacional, a demanda dos brasileiros por crédito avançou 14% no acumulado de 2025, superando o crescimento de 9,5% registrado em 2024. O resultado confirma uma tendência de aceleração na procura por recursos financeiros, observada ao longo do ano em todas as regiões do país.

De acordo com a economista-chefe da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, o comportamento reflete o contexto macroeconômico enfrentado pelas famílias brasileiras. “O avanço recente ocorre mesmo em um ambiente ainda de juros elevados, com a Selic em 15% desde junho de 2025. Isso sugere uma mudança na natureza da demanda, sobretudo entre os consumidores de menor renda, para os quais o crédito tem sido utilizado como instrumento de ajuste financeiro diante da pressão sobre o orçamento”, explica.

Menor renda puxa crescimento

Os dados também revelam que os consumidores de menor renda foram os principais responsáveis pela alta da demanda em 2025. A busca por crédito cresceu 19,5% entre aqueles com renda mensal de até um salário-mínimo e 19,4% entre consumidores que recebem entre um e dois salários-mínimos.

Já o menor crescimento foi observado no grupo com renda entre dois e cinco salários-mínimos, que apresentou variação de 2,2% no acumulado do ano, indicando comportamento mais moderado nesse segmento.

Alta também no comparativo anual

Na análise da variação anual, dezembro de 2025 registrou crescimento de 34% na demanda por crédito em comparação com o mesmo mês do ano anterior. A alta foi observada em todas as faixas de renda, reforçando a tendência de expansão do indicador ao longo dos últimos meses do ano.

O Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito é construído a partir de uma amostra representativa de CPFs consultados mensalmente na base de dados da Serasa Experian, considerando operações que envolvem algum tipo de relação creditícia entre consumidores e instituições financeiras ou empresas não financeiras.