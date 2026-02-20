Capa Jornal Amazônia
Justiça Federal no Pará alerta para golpes com pedidos de pagamento por mensagens

Setor também reforça que não realiza atendimentos por “lives jurídicas” em aplicativos de mensagens para cobrança de valores

Thaline Silva*
fonte

Coordenação dos Juizados Especiais Federais no Pará esclarece que não existe cobrança de valores por terceiros em nome da Justiça Federal (Reprodução/Freepik)

A Seção Judiciária do Pará emitiu, nesta sexta-feira (20/2), um alerta à população sobre a ocorrência de golpes praticados por meio de mensagens que solicitam pagamentos para a suposta liberação de valores judiciais por alvará. Segundo o órgão, criminosos têm entrado em contato com pessoas que possuem processos em tramitação, afirmando que seria necessário realizar depósitos para receber quantias que estariam sendo liberadas pela Justiça Federal.

VEJA MAIS 

image Golpe da dívida ativa: mensagem no WhatsApp cobra taxa via PIX; veja como identificar
Texto usa nome do governo federal e promete desconto de 65% para regularizar suposta Dívida Ativa da União vinculada ao CPF

image Golpe da central de banco falsa: o que é, como identificar e o que fazer
Golpistas têm usado links e QR codes indevidos para furtar dinheiro e acessar dados sensíveis de clientes

Um dos casos já identificados envolveu um interessado em processo que tramita em vara do Juizado Especial Federal, responsável pelo julgamento de causas de menor complexidade e com valores de até 60 salários mínimos.

A Coordenação dos Juizados Especiais Federais no Pará esclarece que não existe cobrança de valores por terceiros em nome da Justiça Federal para ingresso de ações judiciais, aceleração de processos ou liberação de recursos. O órgão orienta que sejam desconsiderados contatos que solicitem transferências ou depósitos em contas de pessoas físicas ou que não tenham relação direta com o processo.

O setor também reforça que a Justiça Federal não realiza atendimentos por “lives jurídicas” em aplicativos de mensagens para cobrança de valores, nem autoriza intermediários a pedir qualquer quantia em seu nome. Em situações suspeitas, a recomendação é registrar imediatamente um boletim de ocorrência junto às autoridades competentes.

Para obter informações seguras, os interessados devem buscar exclusivamente os canais oficiais de atendimento da Justiça Federal e verificar diretamente os dados processuais. O atendimento presencial também está disponível na sede da Seção Judiciária do Pará, localizada no bairro do Umarizal, em Belém.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

 

