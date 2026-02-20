Compra antecipada de ovos de Páscoa tem início em Belém; Preço de um ano atrás se mantém

Em pleno mês de fevereiro, os ovos de Páscoa já dominam as prateleiras dos supermercados, impulsionados pela antecipação das compras pós-Carnaval. Enquanto alguns consumidores já se arriscam nas compras, a manutenção dos preços em comparação ao ano passado preocupa, com uma expectativa de que os valores subam conforme se aproxima a data da celebração.

(Foto: Ivan Duarte)

A antecipação das compras: uma tendência cada vez mais comum

Jorge Portugal, presidente da Aspas (Associação Paraense de Supermercados), aponta que, enquanto algumas lojas vendem produtos de Páscoa que não são ovos, a maioria começa a abastecer os consumidores com as delícias tradicionais assim que as festividades de fevereiro chegam ao fim.

(Foto: Ivan Duarte)

“A partir de agora, os ovos começam a ganhar espaço nas gôndolas. As indústrias já estão fornecendo aos distribuidores e as lojas começam a receber os produtos”, afirma Portugal.

Com a proximidade da data, consumidores como Alberto Chermont, empresário de Belém, já começam a pesquisar os preços.

Alberto Chermont. (Foto: Ivan Duarte)

“Tem que comprar logo, pois não compensa esperar demais. Mesmo com o aumento, continuo gastando entre R$ 200 e R$ 300 com ovos de Páscoa, como no ano passado, mas noto um aumento, uns R$ 10 ou R$ 15”, observa Alberto.

Porém, para alguns, o planejamento das compras já começa bem antes. Para Joyce Pingarilho, concurseira, a pesquisa de preços é essencial, embora ela prefira investir em caixinhas de chocolate, mais em conta.

Joyce Pingarilho. (Foto: Ivan Duarte)

“Eu compro caixinhas e presentear é uma maneira de passar a Páscoa. Vou pesquisar os preços, mas espero gastar algo em torno de R$ 50”, conta.

Enquanto alguns consumidores se preparam para gastar mais com ovos de marcas tradicionais, outros buscam alternativas. Wilsana Moura, assessora jurídica, expressa preocupação com o preço elevado, mas mantém a tradição de presentear.

Wilsana Moura. (Foto: Ivan Duarte)

“Acho importante comprar o ovo de Páscoa, porque é uma forma de demonstrar amor. Minha filha escolhe os ovos, mas este ano vou procurar alternativas mais em conta”, diz Wilsana, que costuma gastar entre R$ 120 e R$ 150 com os ovos.

Empreendedorismo e inovação na Páscoa: alternativas criativas ganham força

Para além das grandes marcas, empreendedores locais também se preparam para a Páscoa, trazendo opções diferenciadas que buscam valorizar a cultura e a tradição da região. É o caso de Noanny Maia, fundadora de uma produtora artesanal de cacau na Amazônia, que aposta em produtos inovadores e ricos em sabor, feitos com ingredientes típicos da região.

(Foto: Ivan Duarte)

“Como a nossa produção é artesanal e a empresa sempre se preocupa em gerar valor para nosso cliente e para a nossa cultura, gostamos de aproveitar a Páscoa para aproximar o público da nossa história e nossas tradições. Então, quando o ano começa, a gente já vai batendo cabeça sobre o que vamos lançar. Esse ano, por exemplo, nosso planejamento de Páscoa começou no início de janeiro”, explica Noanny.

Buscando inovar, a empresária lançou a "Lata de Bombom Regional", composta por 10 bombons com recheios típicos da Amazônia, como bacuri, cupuaçu, brigadeiro de cacau, açaí e castanha.

(Foto: Ivan Duarte)

Os bombons vêm acompanhados de uma lata decorada com uma arte representando a floresta, uma homenagem à cultura paraense. "A gente ama a proposta dos ovos de Páscoa, mas optamos por inovar e inspirar os amantes de chocolate a se conectarem mais com a nossa ancestralidade", complementa Noanny.

Preços de ovos de Páscoa em supermercado de Belém (fevereiro de 2026):

Ovo Nestlé Crunch 205g - R$ 59,35

Ovo Nestlé Galak 199g - R$ 59,35

Ovo Garoto Talento castanha-do-pará 350g - R$ 83,09

Ovo Ferrero Rocher K4 chocolate ao leite 365g - R$ 153,75

Ovo Kinder Maxi Aventura da Selva 150g - R$ 110,99



Média de preços de ovos de Páscoa no Dieese (março de 2025):

Serenata do amor 213g - R$ 46,99 a R$ 59,99

Talento Castanha-do-pará Garoto 350g - R$ 64,99 a R$ 85,45

Kitkat Nestlé 332g - R$ 69,25 a R$ 76,60

Sonho de Valsa (Lacta) 277g - R$ 46,35 a R$ 76,98

Favoritos (Lacta) 540g - R$ 115,35 a R$ 134,99