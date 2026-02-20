Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Compra antecipada de ovos de Páscoa tem início em Belém; Preço de um ano atrás se mantém

Com a Páscoa se aproximando, muitos começam a pesquisar os preços dos ovos, e a expectativa de aumento de preços em relação ao ano passado se confirma; com a antecipação das compras, consumidores da capital buscam alternativas para não pesar no bolso

Jéssica Nascimento
fonte

Ovos de Páscoa em supermercado da Avenida Duque de Caxias em Belém. (Foto: Ivan Duarte)

Em pleno mês de fevereiro, os ovos de Páscoa já dominam as prateleiras dos supermercados, impulsionados pela antecipação das compras pós-Carnaval. Enquanto alguns consumidores já se arriscam nas compras, a manutenção dos preços em comparação ao ano passado preocupa, com uma expectativa de que os valores subam conforme se aproxima a data da celebração. 

image (Foto: Ivan Duarte)

A antecipação das compras: uma tendência cada vez mais comum

Jorge Portugal, presidente da Aspas (Associação Paraense de Supermercados), aponta que, enquanto algumas lojas vendem produtos de Páscoa que não são ovos, a maioria começa a abastecer os consumidores com as delícias tradicionais assim que as festividades de fevereiro chegam ao fim. 

image (Foto: Ivan Duarte)

“A partir de agora, os ovos começam a ganhar espaço nas gôndolas. As indústrias já estão fornecendo aos distribuidores e as lojas começam a receber os produtos”, afirma Portugal.

Com a proximidade da data, consumidores como Alberto Chermont, empresário de Belém, já começam a pesquisar os preços.

image Alberto Chermont. (Foto: Ivan Duarte)

“Tem que comprar logo, pois não compensa esperar demais. Mesmo com o aumento, continuo gastando entre R$ 200 e R$ 300 com ovos de Páscoa, como no ano passado, mas noto um aumento, uns R$ 10 ou R$ 15”, observa Alberto.

Porém, para alguns, o planejamento das compras já começa bem antes. Para Joyce Pingarilho, concurseira, a pesquisa de preços é essencial, embora ela prefira investir em caixinhas de chocolate, mais em conta.

image Joyce Pingarilho. (Foto: Ivan Duarte)

“Eu compro caixinhas e presentear é uma maneira de passar a Páscoa. Vou pesquisar os preços, mas espero gastar algo em torno de R$ 50”, conta.

Enquanto alguns consumidores se preparam para gastar mais com ovos de marcas tradicionais, outros buscam alternativas. Wilsana Moura, assessora jurídica, expressa preocupação com o preço elevado, mas mantém a tradição de presentear. 

image Wilsana Moura. (Foto: Ivan Duarte)

“Acho importante comprar o ovo de Páscoa, porque é uma forma de demonstrar amor. Minha filha escolhe os ovos, mas este ano vou procurar alternativas mais em conta”, diz Wilsana, que costuma gastar entre R$ 120 e R$ 150 com os ovos.

Empreendedorismo e inovação na Páscoa: alternativas criativas ganham força

Para além das grandes marcas, empreendedores locais também se preparam para a Páscoa, trazendo opções diferenciadas que buscam valorizar a cultura e a tradição da região. É o caso de Noanny Maia, fundadora de uma produtora artesanal de cacau na Amazônia, que aposta em produtos inovadores e ricos em sabor, feitos com ingredientes típicos da região.

image  (Foto: Ivan Duarte)

“Como a nossa produção é artesanal e a empresa sempre se preocupa em gerar valor para nosso cliente e para a nossa cultura, gostamos de aproveitar a Páscoa para aproximar o público da nossa história e nossas tradições. Então, quando o ano começa, a gente já vai batendo cabeça sobre o que vamos lançar. Esse ano, por exemplo, nosso planejamento de Páscoa começou no início de janeiro”, explica Noanny.

Buscando inovar, a empresária lançou a "Lata de Bombom Regional", composta por 10 bombons com recheios típicos da Amazônia, como bacuri, cupuaçu, brigadeiro de cacau, açaí e castanha.

image (Foto: Ivan Duarte)

Os bombons vêm acompanhados de uma lata decorada com uma arte representando a floresta, uma homenagem à cultura paraense. "A gente ama a proposta dos ovos de Páscoa, mas optamos por inovar e inspirar os amantes de chocolate a se conectarem mais com a nossa ancestralidade", complementa Noanny.

Preços de ovos de Páscoa em supermercado de Belém (fevereiro de 2026):

  • Ovo Nestlé Crunch 205g - R$ 59,35
  • Ovo Nestlé Galak 199g - R$ 59,35
  • Ovo Garoto Talento castanha-do-pará 350g - R$ 83,09
  • Ovo Ferrero Rocher K4 chocolate ao leite 365g - R$ 153,75
  • Ovo Kinder Maxi Aventura da Selva 150g - R$ 110,99
     

Média de preços de ovos de Páscoa no Dieese (março de 2025):

  • Serenata do amor 213g - R$ 46,99 a R$ 59,99
  • Talento Castanha-do-pará Garoto 350g - R$ 64,99 a R$ 85,45
  • Kitkat Nestlé 332g - R$ 69,25 a R$ 76,60
  • Sonho de Valsa (Lacta) 277g - R$ 46,35 a R$ 76,98
  • Favoritos (Lacta) 540g - R$ 115,35 a R$ 134,99
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

páscoa 2026

ovos de páscoa

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

PÁSCOA 2026

Compra antecipada de ovos de Páscoa tem início em Belém; Preço de um ano atrás se mantém

Com a Páscoa se aproximando, muitos começam a pesquisar os preços dos ovos, e a expectativa de aumento de preços em relação ao ano passado se confirma; com a antecipação das compras, consumidores da capital buscam alternativas para não pesar no bolso

20.02.26 8h00

FINANÇAS

Norte registra alta na procura por crédito em 2025, aponta pesquisa

Busca por recursos financeiros cresceu em todos os estados da região; Roraima lidera avanço

20.02.26 6h56

MERCADO FINANCEIRO

Ibovespa salta 1,35% e retoma fôlego com petróleo em alta e fluxo estrangeiro

Impulsionado pela alta do petróleo em meio às tensões entre EUA e Irã e pelo fluxo estrangeiro, índice avança 1,35%, alcança o segundo maior fechamento da história e tem Petrobras e bancos entre os destaques do dia

19.02.26 21h53

ECONOMIA

Conta de luz no Pará: veja como economizar energia e reduzir o valor da fatura

Especialistas reforçam que o consumo consciente continua sendo fundamental para manter a fatura sob controle

19.02.26 21h32

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Pará está entre os estados com pescadores contemplados no primeiro lote do seguro-defeso

Benefício federal começa a ser pago nesta terça-feira (17) a quase 47 mil pescadores artesanais; investimento inicial é de R$ 76 milhões

16.02.26 17h48

INDÚSTRIA

Fim da jornada 6x1 pode colocar mais de 115 mil empregos em risco no Pará, diz Fiepa

Entidade alerta para impactos econômicos e sociais da proposta em debate no Congresso e no governo federal, com efeitos mais severos sobre micro e pequenas empresas industriais do estado

15.02.26 6h00

BRASIL

PIS/Pasep 2026: pagamento do abono salarial inicia nesta segunda (16); veja regras e quem recebe

O abono salarial é pago com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e funciona como uma espécie de 14º salário para quem atende aos critérios previstos em lei.

16.02.26 8h45

CONCURSOS BANCÁRIOS

Brasil tem 1,4 mil vagas previstas em concursos bancários com salário de até R$ 29 mil

Total de vagas previstas soma 1.448 oportunidades em órgãos e instituições financeiras públicas

16.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda