Compra antecipada de ovos de Páscoa tem início em Belém; Preço de um ano atrás se mantém
Com a Páscoa se aproximando, muitos começam a pesquisar os preços dos ovos, e a expectativa de aumento de preços em relação ao ano passado se confirma; com a antecipação das compras, consumidores da capital buscam alternativas para não pesar no bolso
Em pleno mês de fevereiro, os ovos de Páscoa já dominam as prateleiras dos supermercados, impulsionados pela antecipação das compras pós-Carnaval. Enquanto alguns consumidores já se arriscam nas compras, a manutenção dos preços em comparação ao ano passado preocupa, com uma expectativa de que os valores subam conforme se aproxima a data da celebração.
A antecipação das compras: uma tendência cada vez mais comum
Jorge Portugal, presidente da Aspas (Associação Paraense de Supermercados), aponta que, enquanto algumas lojas vendem produtos de Páscoa que não são ovos, a maioria começa a abastecer os consumidores com as delícias tradicionais assim que as festividades de fevereiro chegam ao fim.
“A partir de agora, os ovos começam a ganhar espaço nas gôndolas. As indústrias já estão fornecendo aos distribuidores e as lojas começam a receber os produtos”, afirma Portugal.
Com a proximidade da data, consumidores como Alberto Chermont, empresário de Belém, já começam a pesquisar os preços.
“Tem que comprar logo, pois não compensa esperar demais. Mesmo com o aumento, continuo gastando entre R$ 200 e R$ 300 com ovos de Páscoa, como no ano passado, mas noto um aumento, uns R$ 10 ou R$ 15”, observa Alberto.
Porém, para alguns, o planejamento das compras já começa bem antes. Para Joyce Pingarilho, concurseira, a pesquisa de preços é essencial, embora ela prefira investir em caixinhas de chocolate, mais em conta.
“Eu compro caixinhas e presentear é uma maneira de passar a Páscoa. Vou pesquisar os preços, mas espero gastar algo em torno de R$ 50”, conta.
Enquanto alguns consumidores se preparam para gastar mais com ovos de marcas tradicionais, outros buscam alternativas. Wilsana Moura, assessora jurídica, expressa preocupação com o preço elevado, mas mantém a tradição de presentear.
“Acho importante comprar o ovo de Páscoa, porque é uma forma de demonstrar amor. Minha filha escolhe os ovos, mas este ano vou procurar alternativas mais em conta”, diz Wilsana, que costuma gastar entre R$ 120 e R$ 150 com os ovos.
Empreendedorismo e inovação na Páscoa: alternativas criativas ganham força
Para além das grandes marcas, empreendedores locais também se preparam para a Páscoa, trazendo opções diferenciadas que buscam valorizar a cultura e a tradição da região. É o caso de Noanny Maia, fundadora de uma produtora artesanal de cacau na Amazônia, que aposta em produtos inovadores e ricos em sabor, feitos com ingredientes típicos da região.
“Como a nossa produção é artesanal e a empresa sempre se preocupa em gerar valor para nosso cliente e para a nossa cultura, gostamos de aproveitar a Páscoa para aproximar o público da nossa história e nossas tradições. Então, quando o ano começa, a gente já vai batendo cabeça sobre o que vamos lançar. Esse ano, por exemplo, nosso planejamento de Páscoa começou no início de janeiro”, explica Noanny.
Buscando inovar, a empresária lançou a "Lata de Bombom Regional", composta por 10 bombons com recheios típicos da Amazônia, como bacuri, cupuaçu, brigadeiro de cacau, açaí e castanha.
Os bombons vêm acompanhados de uma lata decorada com uma arte representando a floresta, uma homenagem à cultura paraense. "A gente ama a proposta dos ovos de Páscoa, mas optamos por inovar e inspirar os amantes de chocolate a se conectarem mais com a nossa ancestralidade", complementa Noanny.
Preços de ovos de Páscoa em supermercado de Belém (fevereiro de 2026):
- Ovo Nestlé Crunch 205g - R$ 59,35
- Ovo Nestlé Galak 199g - R$ 59,35
- Ovo Garoto Talento castanha-do-pará 350g - R$ 83,09
- Ovo Ferrero Rocher K4 chocolate ao leite 365g - R$ 153,75
- Ovo Kinder Maxi Aventura da Selva 150g - R$ 110,99
Média de preços de ovos de Páscoa no Dieese (março de 2025):
- Serenata do amor 213g - R$ 46,99 a R$ 59,99
- Talento Castanha-do-pará Garoto 350g - R$ 64,99 a R$ 85,45
- Kitkat Nestlé 332g - R$ 69,25 a R$ 76,60
- Sonho de Valsa (Lacta) 277g - R$ 46,35 a R$ 76,98
- Favoritos (Lacta) 540g - R$ 115,35 a R$ 134,99
