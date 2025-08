No Pará, TRT da 8ª Região leiloa imóveis, veículos e máquinas nesta terça-feira (5)

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Pará e Amapá) vai realizar, na terça-feira (5), a partir das 9h, o 4º Leilão Unificado, totalmente online, com imóveis, veículos e outros bens. Vão ser leiloados 53 lotes diversos, como imóveis nos municípios de Belém e Ananindeua, na Grande Belém; e também em cidades do interior, como Vigia e São Félix do Xingu, respectivamente, no nordeste e sudeste estadual.

Conduzido pelo leiloeiro Leonardo Tobelem, o leilão vai ser realizado no formato online com transmissão ao vivo com imagens para os clientes cadastrados. “O que acontece? Quando a pessoa se cadastra, ela tem acesso ao parcelamento dos lotes, ao direito a dar o lance para um lote, e no dia do leilão, eu entro com imagens ao vivo, minha, transmitindo e fazendo o leilão ao vivo, conversando com as pessoas”, disse Leonardo.

Ele acrescentou: “As pessoas que não se cadastrarem, que apenas quiserem acompanhar o leilão, elas podem entrar no site, no dia do leilão, que os lances, o lote, tudo vai estar aparecendo lá, só não vai aparecer a minha entrada ao vivo, entendeu? Eu conversando com eles. Então é dessa forma”.

"Serão leiloados 53 lotes diversos, como imóveis em Belém, Ananindeua, Vigia, São Félix do Xingu, na Ilha de Cotijuba (distrito de Belém), em Santa Izabel, entre outros municípios paraenses. Os lotes contêm fazendas, veículos, máquinas e equipamentos diversos apreendidos pela Justiça para pagamento de processos trabalhistas”, destaca o leiloeiro.

Leilão Unificado reúne bens apreendidos por Varas do Trabalho

Eduardo Tobelem explicou que o termo Leilão Unificado se dá porque é a reunião de todos os bens disponíveis apreendidos e penhorados por todas as varas da Justiça do Trabalho de Belém, Ananindeua e algumas do interior.

“Os lotes mais atraentes são os imóveis da avenida Serzedelo Corrêa, um grande terreno no Tenoné, uma fazenda de 5 mil hectares em São Félix do Xingu, entre outros itens. Existe uma grande quantidade de pessoas que já tem experiência em leilões diversos, mas o baixo valor de mercado dos itens atrai uma grande quantidade de novos consumidores”, observou Eduardo sobre a expectativa de atratividade desta edição do Leilão Unificado.

Experiente, ele dá dicas para quem tem interesse em aproveitar as oportunidades do pregão. “A grande sacada de um leilão é você não comprar nada por impulso", disse Eduardo.

Sobre quais cuidados os compradores devem ter para evitar golpes em leilões virtuais, ele recomendou: “Ler o edital para evitar entrar em furadas e principalmente se atentar para os sites falsos que vendem facilidade. Então, é sempre bom pesquisar o leiloeiro, o site e estipular metas para não fazer um mau negócio”.

Serviço:

O edital do 4º Leilão Unificado do TRT Pará está disponível no site www.maestroleiloes.com.br.

Para se cadastrar, acesse aqui.