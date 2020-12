Nesta sexta, 3,6 milhões de pessoas recebem auxílio emergencial

Nesta sexta-feira (4), a Caixa Econômica Federal (CEF) paga mais uma parcela do auxílio emergencial a 3,6 milhões de trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em agosto. Entre os beneficiários, 3,5 milhões vão receber uma parcela da extensão do benefício, de R$ 300. Outros 100 mil ainda vão receber alguma das parcelas de R$ 600.

Os valores serão creditados em conta poupança social digital da Caixa, que poderão ser usados, inicialmente, para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber o crédito nesta sexta serão liberados no dia 18 de janeiro.

Confira quem recebe o auxílio nesta sexta:

200 mil trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em julho, recebem a próxima parcela de R$ 600:

- aprovados que já receberam 4 parcelas recebem a quinta parcela;

- aprovados que já receberam 3 parcelas recebem a quarta parcela;

- aprovados que já receberam 2 parcelas recebem a terceira parcela;

- aprovados que já receberam 1 parcela recebem a segunda parcela.

3,4 milhões de trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em julho, recebem a próxima parcela de R$ 300:

- trabalhadores que já receberam as 5 parcelas de R$ 600 recebem a primeira de R$ 300

- trabalhadores que já receberam 1 parcela de R$ 300 recebem a segunda parcela de R$ 300

- trabalhadores que já receberam 2 parcelas de R$ 300 recebem a terceira parcela de R$ 300

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.