"Não há motivo para preocupação", diz presidente de associação de supermercados

O presidente da Associação Paraense de Supermercados, Jorge Portugal, afirmou que ainda não há motivo para preocupações relacionadas ao desabestacimento de Belém por parte do setor, considerando as manifestações de caminhoneiros que ocorrem em todo o Brasil nesta quinta-feira (9).

"Pelo o que temos visto, toda a parte de alimentos, carne, aves, verduras, está passando e já começou a ter um desbloqueio em várias rodovias. Talvez isso aí amanhã já estará não totalmente normalizado, mas caminhando para isso", avaliou em entrevista para O Liberal.

Ele lembrou que todos os supermercados possuem amplos estoques de todos os produtos e afirmou que a manifestação dos caminhoneiros está "menos radical do que da última vez, sem intransigência dos manifestantes".

Em entrevista para O Liberal, o diretor do Sindicato de Transportadores de Cargas do Estado do Pará, Edilberto Ventania, afirmou que uma reunião que ocorrerá por volta das 11h da manhã deve definir o rumo dos bloqueios feitos por caminhoneiros nas estradas do Pará.

No momento, somente o transporte de gás, combustíveis e cargas vivas (gado, aves) está sendo permitido pelos manifestantes. Além disso, ambulâncias também têm passe livre. Os alimentos perecíveis não estão com passagem liberada.