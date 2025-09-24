Multinacional com atuação no Pará seleciona estudantes para estágio; veja como se inscrever

Estudantes paraenses têm até sexta-feira (26) para se inscrever no Programa de Estágio 2026 da JBS, que oferece vagas em unidades industriais de todo o país, incluindo a cidade de Marabá, no sudeste do Pará. O objetivo da iniciativa é acelerar o desenvolvimento de futuras lideranças a partir das diferentes regiões onde a empresa atua.

Com duração de 12 meses, o estágio prevê jornada presencial de 30 horas semanais, com acompanhamento direto de especialistas. A empresa ressalta que a experiência inclui uma trilha de desenvolvimento técnico e comportamental, além de atividades práticas em áreas como produção, manutenção, agropecuária e garantia da qualidade.

Além do Pará, há oportunidades em unidades da JBS em cidades como Brasília (DF), Ituiutaba (MG), Barra do Garças e Campo Verde (MT), Naviraí (MS), Rolândia (PR), Vilhena (RO), Bom Retiro do Sul, Montenegro e Passo Fundo (RS), Lages, São José e Seara (SC), além de Presidente Epitácio (SP).

Um dos focos do programa é priorizar candidatos que já vivem nas localidades onde as fábricas estão instaladas, valorizando talentos regionais que conhecem a dinâmica local e desejam construir carreira perto de casa.

Como participar da seleção

O processo seletivo ocorre pela plataforma Gupy, no endereço estagiojbs.gupy.io. As etapas incluem avaliação de raciocínio lógico, entrevistas com o setor de Recursos Humanos e lideranças das unidades, além de dinâmica de grupo com foco em trabalho em equipe e comunicação. O início das atividades está previsto para 12 de janeiro de 2026.