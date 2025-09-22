Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Emprego chevron right

Confira as vagas de estágio abertas no Pará em diversas áreas

Bolsas variam entre R$400 a R$1000 com auxílio transporte

O Liberal

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 31 vagas de estágio e 3 vagas para aprendiz, totalizando 34 vagas abertas no Pará. As oportunidades são voltadas a estudantes de cursos como: Gastronomia, Recursos Humanos, Administrativa, Direito, Marketing, Educação Física e mais.

Os interessados devem acessar o site do CIEE e buscar as oportunidades por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Confira algumas das vagas disponíveis:

Gastronomia – Estágio

  • Cidade: Ananindeua
  • Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte
  • Carga horária: 10 às 16h
  • Requisitos: Cursando 3º ao 18º Semestre
  • Código da OE: 5752193

Recursos Humanos – Estágio

  • Cidade: Benevides
  • Bolsa-auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio-transporte
  • Carga horária: A combinar
  • Requisitos: Cursando 3º ao 8º Semestre
  • Código da OE: 5790248

Administrativa – Estágio

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
  • Carga horária: 14h às 20h
  • Requisitos: Cursando 3° ao 8° Semestre 
  • Código da OE: 5782155  

Administrativa – Estágio

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte
  • Carga horária: A combinar 
  • Requisitos: Cursando do 1º ao 5º semestre
  • Código da OE:  5778832

Direito - Estágio

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 400,00 + auxílio-transporte
  • Carga horária: 08h às 14h
  • Requisitos: Cursando do 5º ao 8º semestre
  • Código da OE: 5682171 

Direito - Estágio

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 900,00 + auxílio-transporte
  • Carga horária: 9h às 13h
  • Requisitos: Cursando do 5º ao 8º semestre
  • Código da OE:  5732575 

Marketing - Estágio

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte
  • Carga horária: 12h às 18h
  • Requisitos: Cursando do 3º ao 6º semestre
  • Código da OE: 5743640

Educação Física - Estágio

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte
  • Carga horária: a combinar
  • Requisitos: Cursando do 5º ao 7º semestre
  • Código da OE:  5770162  

Gastronomia - Estágio

  • Cidade: Ananindeua
  • Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte
  • Carga horária: 8h às 14h
  • Requisitos: Cursando do 4º ao 6º semestre
  • Código da OE:  5752807

Arquitetura e Urbanismo - Estágio 

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte
  • Carga horária: A combinar
  • Requisitos: Cursando do 4º ao 7º semestre
  • Código da OE:  5777246

Ciências Contábeis - Estágio

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 700,00+ auxílio-transporte
  • Carga horária: A combinar
  • Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre
  • Código da OE: 5783398 

Mais informações podem ser obtidas no portal do CIEE (www.ciee.org.br) ou pela Central de Atendimento no número 3003-2433.

Emprego
.
