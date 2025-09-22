Confira as vagas de estágio abertas no Pará em diversas áreas
Bolsas variam entre R$400 a R$1000 com auxílio transporte
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 31 vagas de estágio e 3 vagas para aprendiz, totalizando 34 vagas abertas no Pará. As oportunidades são voltadas a estudantes de cursos como: Gastronomia, Recursos Humanos, Administrativa, Direito, Marketing, Educação Física e mais.
Os interessados devem acessar o site do CIEE e buscar as oportunidades por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Confira algumas das vagas disponíveis:
Gastronomia – Estágio
- Cidade: Ananindeua
- Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte
- Carga horária: 10 às 16h
- Requisitos: Cursando 3º ao 18º Semestre
- Código da OE: 5752193
Recursos Humanos – Estágio
- Cidade: Benevides
- Bolsa-auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio-transporte
- Carga horária: A combinar
- Requisitos: Cursando 3º ao 8º Semestre
- Código da OE: 5790248
Administrativa – Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
- Carga horária: 14h às 20h
- Requisitos: Cursando 3° ao 8° Semestre
- Código da OE: 5782155
Administrativa – Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte
- Carga horária: A combinar
- Requisitos: Cursando do 1º ao 5º semestre
- Código da OE: 5778832
Direito - Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 400,00 + auxílio-transporte
- Carga horária: 08h às 14h
- Requisitos: Cursando do 5º ao 8º semestre
- Código da OE: 5682171
Direito - Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 900,00 + auxílio-transporte
- Carga horária: 9h às 13h
- Requisitos: Cursando do 5º ao 8º semestre
- Código da OE: 5732575
Marketing - Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte
- Carga horária: 12h às 18h
- Requisitos: Cursando do 3º ao 6º semestre
- Código da OE: 5743640
Educação Física - Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte
- Carga horária: a combinar
- Requisitos: Cursando do 5º ao 7º semestre
- Código da OE: 5770162
Gastronomia - Estágio
- Cidade: Ananindeua
- Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte
- Carga horária: 8h às 14h
- Requisitos: Cursando do 4º ao 6º semestre
- Código da OE: 5752807
Arquitetura e Urbanismo - Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte
- Carga horária: A combinar
- Requisitos: Cursando do 4º ao 7º semestre
- Código da OE: 5777246
Ciências Contábeis - Estágio
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 700,00+ auxílio-transporte
- Carga horária: A combinar
- Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre
- Código da OE: 5783398
Mais informações podem ser obtidas no portal do CIEE (www.ciee.org.br) ou pela Central de Atendimento no número 3003-2433.
