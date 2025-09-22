Confira as vagas de estágio abertas no Pará em diversas áreas

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 31 vagas de estágio e 3 vagas para aprendiz, totalizando 34 vagas abertas no Pará. As oportunidades são voltadas a estudantes de cursos como: Gastronomia, Recursos Humanos, Administrativa, Direito, Marketing, Educação Física e mais.

Os interessados devem acessar o site do CIEE e buscar as oportunidades por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Confira algumas das vagas disponíveis:

Gastronomia – Estágio

Cidade: Ananindeua

Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 10 às 16h

Requisitos: Cursando 3º ao 18º Semestre

Código da OE: 5752193

Recursos Humanos – Estágio

Cidade: Benevides

Bolsa-auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio-transporte

Carga horária: A combinar

Requisitos: Cursando 3º ao 8º Semestre

Código da OE: 5790248

Administrativa – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 14h às 20h

Requisitos: Cursando 3° ao 8° Semestre

Código da OE: 5782155

Administrativa – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte

Carga horária: A combinar

Requisitos: Cursando do 1º ao 5º semestre

Código da OE: 5778832

Direito - Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 400,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 08h às 14h

Requisitos: Cursando do 5º ao 8º semestre

Código da OE: 5682171

Direito - Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 900,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 9h às 13h

Requisitos: Cursando do 5º ao 8º semestre

Código da OE: 5732575

Marketing - Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 12h às 18h

Requisitos: Cursando do 3º ao 6º semestre

Código da OE: 5743640

Educação Física - Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte

Carga horária: a combinar

Requisitos: Cursando do 5º ao 7º semestre

Código da OE: 5770162

Gastronomia - Estágio

Cidade: Ananindeua

Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 8h às 14h

Requisitos: Cursando do 4º ao 6º semestre

Código da OE: 5752807

Arquitetura e Urbanismo - Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte

Carga horária: A combinar

Requisitos: Cursando do 4º ao 7º semestre

Código da OE: 5777246

Ciências Contábeis - Estágio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 700,00+ auxílio-transporte

Carga horária: A combinar

Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre

Código da OE: 5783398

Mais informações podem ser obtidas no portal do CIEE (www.ciee.org.br) ou pela Central de Atendimento no número 3003-2433.