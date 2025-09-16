Inscrições para estágio no BRT Metropolitano começam nesta quarta (17); veja como se inscrever

A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon) abre, nesta quarta-feira (17), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado que vai selecionar 150 estudantes de nível médio para estágio na orientação de passageiros do BRT Metropolitano. As candidaturas podem ser feitas até o dia 21 de setembro, exclusivamente pelo site https://pss.seduc.pa.gov.br/ , da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), parceira da iniciativa.

As vagas têm carga horária de 20 horas semanais, com bolsa no valor de R$ 485,98, além de auxílio transporte. A distribuição será a seguinte: Belém (10 vagas), Ananindeua (70), Marituba (50), Benevides (10), Santa Bárbara (5) e Santa Izabel (5). O edital também prevê reserva de 5% das oportunidades para pessoas com deficiência.

Os selecionados receberão treinamento para orientar usuários nos terminais de integração, estações de embarque e desembarque, além de pontos de parada de grande movimento. “É um novo projeto de transporte público com estrutura diferenciada. Os bolsistas-estagiários ajudarão a população nos principais pontos de circulação do BRT Metropolitano”, explica o diretor de Transporte Metropolitano da Arcon, Gilberto Barbosa.

Etapas do processo seletivo

A primeira fase da seleção é o cadastro online, de caráter eliminatório, no qual o candidato deve informar dados pessoais, escolaridade, experiência profissional e anexar a documentação obrigatória, como CPF, RG ou CNH, título de eleitor, comprovante de residência, declaração de matrícula, entre outros.

Na segunda etapa, será realizada análise curricular, com caráter classificatório. Já a terceira fase consiste na apresentação da documentação original pelos convocados, também de caráter eliminatório.

Mais informações sobre o edital e o andamento das etapas do processo podem ser acompanhadas no site da Arcon: www.arcon.pa.gov.br.