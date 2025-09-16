Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Emprego chevron right

Inscrições para estágio no BRT Metropolitano começam nesta quarta (17); veja como se inscrever

As vagas têm carga horária de 20 horas semanais, com bolsa no valor de R$ 485,98, além de auxílio transporte

Gabi Gutierrez
fonte

Poucos minutos após o fim do sequestro, o funcionamrnto foi normalizado. (Ivan Duarte / O Liberal)

A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon) abre, nesta quarta-feira (17), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado que vai selecionar 150 estudantes de nível médio para estágio na orientação de passageiros do BRT Metropolitano. As candidaturas podem ser feitas até o dia 21 de setembro, exclusivamente pelo site https://pss.seduc.pa.gov.br/, da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), parceira da iniciativa.

As vagas têm carga horária de 20 horas semanais, com bolsa no valor de R$ 485,98, além de auxílio transporte. A distribuição será a seguinte: Belém (10 vagas), Ananindeua (70), Marituba (50), Benevides (10), Santa Bárbara (5) e Santa Izabel (5). O edital também prevê reserva de 5% das oportunidades para pessoas com deficiência.

Os selecionados receberão treinamento para orientar usuários nos terminais de integração, estações de embarque e desembarque, além de pontos de parada de grande movimento. “É um novo projeto de transporte público com estrutura diferenciada. Os bolsistas-estagiários ajudarão a população nos principais pontos de circulação do BRT Metropolitano”, explica o diretor de Transporte Metropolitano da Arcon, Gilberto Barbosa.

Etapas do processo seletivo

A primeira fase da seleção é o cadastro online, de caráter eliminatório, no qual o candidato deve informar dados pessoais, escolaridade, experiência profissional e anexar a documentação obrigatória, como CPF, RG ou CNH, título de eleitor, comprovante de residência, declaração de matrícula, entre outros.

Na segunda etapa, será realizada análise curricular, com caráter classificatório. Já a terceira fase consiste na apresentação da documentação original pelos convocados, também de caráter eliminatório.

Mais informações sobre o edital e o andamento das etapas do processo podem ser acompanhadas no site da Arcon: www.arcon.pa.gov.br.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

brt metropolitano

ESTÁGIO NO BRT

Vagas de estágio
Emprego
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda