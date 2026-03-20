‘Mulheres da Amazônia’ abre inscrições para imersão em empreendedorismo feminino em Belém

Estão abertas as inscrições para o evento Mulheres da Amazônia, promovido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae/PA). A iniciativa será realizada nos dias 24 e 25 de março, na Vila Domos, em Belém, e tem como proposta reunir empreendedoras em um circuito de conhecimento. As interessadas podem se inscrever por meio da loja virtual do Sebrae Pará.

Com foco no fortalecimento da marca pessoal de mulheres empreendedoras, o evento será estruturado em formato de circuito, dividido em sete espaços temáticos. Cada ambiente atenderá grupos de até 10 participantes, com duração total de quatro horas de programação.

Segundo a analista do Sebrae/PA, Anuska Prado, a proposta é oferecer uma experiência imersiva.

“Na prática, o Mulheres da Amazônia é uma imersão em imagem, comunicação e posicionamento, com foco no fortalecimento da marca pessoal como ativo estratégico de negócios”, explica.

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A programação reúne capacitação técnica, experiências práticas e oportunidades de networking, abordando temas como maquiagem profissional, posicionamento para fotos, composição de looks estratégicos, gravação de vídeos com presença, uso de acessórios como identidade de marca, construção de narrativa pessoal e desenvolvimento de oratória e presença de palco.

O evento contará ainda com uma Vitrine de Empreendedoras, disponibilizando acessórios e roupas para uso criativo das participantes durante as atividades.

As 20 primeiras inscritas também garantirão vaga em um segundo encontro exclusivo, marcado para a noite do dia 25, com a participação de uma palestrante de destaque nacional.