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Economia

Startup Day Belém reúne especialistas e estudantes para debater inovação na Amazônia

Evento do Sebrae oferece capacitações gratuitas, painéis sobre inteligência artificial e espaço imersivo ao público neste sábado (21)

Jéssica Nascimento
fonte

Evento no Sebrae antes da COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas). (Foto: Wagner Santana)

O Sebrae no Pará promove, neste sábado (21/03), no Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, em Belém, a 12ª edição do Startup Day Belém. O evento deve reunir cerca de 250 participantes, entre universitários e especialistas, com foco na discussão de tendências tecnológicas e na apresentação de soluções voltadas ao desenvolvimento sustentável da Amazônia por meio de startups.

A programação começa com uma capacitação conduzida pelo comunicador e especialista em inovação Lucas Veríssimo. Também estão previstos painéis sobre o uso da inteligência artificial e sobre captação de investimentos. Entre os destaques está o desafio final do programa Startup Garage, que incentiva a formação prática de universitários de Belém, com desenvolvimento de ideias e premiação para os melhores projetos. O humorista Murilo Couto também participará do evento, trazendo descontração ao ambiente.

Além das atividades formativas, o Startup Day oferecerá um espaço imersivo com experiências de inovação, incluindo realidade virtual, fliperama retrô, consoles de videogame e lounge de descompressão para os participantes. A iniciativa ocorre simultaneamente em todo o país, com ações em cerca de 380 cidades e público estimado em 40 mil pessoas.

No Pará, o Sebrae acompanhou aproximadamente 200 startups em 2025, sendo 82 delas em Belém, por meio de programas de capacitação, mentorias e conexões com o mercado. Startups são empresas emergentes que buscam crescimento acelerado com base em modelos de negócio inovadores e alto potencial de expansão.

Startup Day Belém

  • Data: 21/03/2026 (sábado), a partir das 14h
  • Local: Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia – Porto Futuro II, galpões 5 e 6, Avenida Marechal Hermes, bairro Reduto

 

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