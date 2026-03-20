Startup Day Belém reúne especialistas e estudantes para debater inovação na Amazônia

O Sebrae no Pará promove, neste sábado (21/03), no Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, em Belém, a 12ª edição do Startup Day Belém. O evento deve reunir cerca de 250 participantes, entre universitários e especialistas, com foco na discussão de tendências tecnológicas e na apresentação de soluções voltadas ao desenvolvimento sustentável da Amazônia por meio de startups.

A programação começa com uma capacitação conduzida pelo comunicador e especialista em inovação Lucas Veríssimo. Também estão previstos painéis sobre o uso da inteligência artificial e sobre captação de investimentos. Entre os destaques está o desafio final do programa Startup Garage, que incentiva a formação prática de universitários de Belém, com desenvolvimento de ideias e premiação para os melhores projetos. O humorista Murilo Couto também participará do evento, trazendo descontração ao ambiente.

Além das atividades formativas, o Startup Day oferecerá um espaço imersivo com experiências de inovação, incluindo realidade virtual, fliperama retrô, consoles de videogame e lounge de descompressão para os participantes. A iniciativa ocorre simultaneamente em todo o país, com ações em cerca de 380 cidades e público estimado em 40 mil pessoas.

No Pará, o Sebrae acompanhou aproximadamente 200 startups em 2025, sendo 82 delas em Belém, por meio de programas de capacitação, mentorias e conexões com o mercado. Startups são empresas emergentes que buscam crescimento acelerado com base em modelos de negócio inovadores e alto potencial de expansão.

Startup Day Belém

Data: 21/03/2026 (sábado), a partir das 14h

Local: Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia – Porto Futuro II, galpões 5 e 6, Avenida Marechal Hermes, bairro Reduto