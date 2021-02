Mudança na direção da Petrobras abala planos de venda de refinarias

Um executivo da Petrobras avalia que a mudança no comando da estatal, a partir da interferência do presidente Jair Bolsonaro, deve tumultuar os planos traçados, gerando incertezas em alguns negócios que ainda estão em tramitação.

São oito refinarias colocadas à venda, e duas estão em estágios mais avançados. A Landulpho Alves (RLAM), na Bahia, tem oferta de US$ 1,65 bilhão (R$ 8,87 bilhões). Em relação a essa, fontes ligadas às negociações descartam riscos, por ora. O mercado espera as primeiras ações do futuro presidente, que ainda deve ser aprovado pelo conselho.

As dúvidas nos negócios estão mais relacionadas a se o novo presidente decidir rever a decisão de privatizar e desfazer alguma operação.

Essas fontes observam que foi o próprio governo que incentivou a venda das unidades. “Seria um retrocesso enorme de agenda. A estatal, porém, ainda não anunciou a assinatura do contrato, sujeito à aprovação do conselho da companhia.”

Com as vendas, a Petrobras pretende reduzir a dívida e ainda retirar da estatal o poder de fixar preço.

A privatização da refinaria Ultra está em conversas preliminares. Uma fonte envolvida no assunto disse que a venda decorre de uma Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Cade. A estatal teria recebido uma oferta entre US$ 1,2 bilhão e US$ 1,4 bilhão.