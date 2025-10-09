Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Movimento nos supermercados crescem até 25% na semana do Círio de Nazaré

Aumento é impulsionado também pelos visitantes

Madson Sousa / Especial para O Liberal
fonte

Assistente social Adlane Trindade Nogueira conta que aguarda ansiosa esse momento (Igor Mota / O Liberal)

Assim como acontece no Natal, a semana que antecede o Círio de Nazaré provoca uma verdadeira corrida aos supermercados e feiras de Belém. Com a chegada de devotos de várias cidades e estados, o tradicional almoço de domingo no horizonte, os consumidores já começam a garantir os ingredientes típicos da festa e o comércio local comemora o aquecimento das vendas.

Nos corredores dos supermercados o movimento tem crescido dia após dia. Entre as principais procuras estão o tucupi, a maniva, além do jambu e do pato, indispensáveis nas mesas paraenses durante o Círio.

De acordo com Jorge Portugal, presidente da Associação Paraense de Supermercados (ASPAS), a expectativa é de um crescimento médio de 25% nas vendas durante essa semana em comparação às semanas anteriores. O aumento é impulsionado não apenas pelos moradores locais, mas também pelos visitantes que vêm participar da festa religiosa, considerada uma das maiores manifestações católicas do mundo. 

VEJA MAIS

image Restaurantes de Belém projetam faturar 30% a mais no 2º semestre com COP 30 e Círio de Nazaré
Cidade vive expectativa de alta histórica no turismo gastronômico com dois grandes eventos no segundo semestre; estabelecimentos investem em infraestrutura, qualificação e valorização da culinária regional.

image Produção de fitas do Círio 2025 cresce com impacto da COP 30
Empreendedores antecipam vendas e veem aumento de demanda com turismo religioso e internacional em Belém

“Durante essa semana a movimentação é grande porque chegam gente de outras cidades, principalmente do interior do estado e o que mais se vê é o almoço nas residências, então sempre nessa semana há um crescimento na movimentação nos supermercados, principalmente na sexta e sábado que antecedem o Círio.”

Para atender essa alta demanda, alguns supermercados devem adotar algumas estratégias como ampliação do horário de funcionamento e abertura em horários especiais no domingo do Círio. “Tem supermercados que vão ampliar em até 1 hora o funcionamento, outras que vão até meia-noite e até as que devem abrir no domingo, não serão todos, mas alguns devem seguir essa estratégia”, conta Jorge Portugal.

Os preços, por enquanto, permanecem estáveis. No supermercado o litro do tucupi está custando em média R$ 13,98 dependendo da concentração, enquanto a maniva cozida custa entre R$ 5,30 a R$ 6,49 e o jambu a R$ 3,40. Já o peru está custando o quilo entre R$ 31,48 a R$ 33,48. Quem quer buscar uma alternativa ao peru, o frango custa R$18,19 e a ave temperada está saindo em média a R$ 12,15. 

Para os consumidores, o desafio é equilibrar o orçamento e garantir tudo antes da véspera. As irmãs Ana Maria Falcão e Vilma Pinto contam que os preços estão um pouco acima do encontrado ano passado, mas não abrem mão desse momento em família. 

image As irmãs Ana Maria Falcão e Vilma Pinto contam que os preços estão acima do encontrado ano passado (Igor Mota / O Liberal)

“Esse ano achei o tucupi e o jambu mais caro, mas levamos sempre o que é necessário, de qualidade, e acabamos pagando um pouco mais. Sempre recebemos em casa amigos e parentes no Círio, sempre foi assim, é uma tradição e gostamos de fazer uma mesa farta”, conta Vilma.

Joyce Santos é dona de um restaurante e aproveita para comprar alguns itens do seu empreendimento. “Sempre compro os ingredientes para fazer o almoço, é uma tradição e sempre tem boa saída, é um item indispensável. Teve um pouco de reajuste, mas não sinto que pesou tanto no bolso e o paraense não deixa de comprar para não faltar no Círio. O restaurante vai funcionar até sábado, no domingo eu tenho a tradição de ficar com a família.”

image Há uma estimativa de crescimento nas vendas de 8% a 10% segundo o Dieese/PA (Igor Mota / O Liberal)

De acordo com Everson Costa, supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA), há uma estimativa de um aumento de vendas entre 8% a 10% nesse período e que é possível fazer essa análise a medida que cresce o interesse do mercado com aumento de exposição de produtos e marcas atrelando a imagem a festa religiosa.

“Isso também abre, por exemplo, a possibilidade para contratações temporárias, aumenta a expectativa de faturamento, de portfólio, pois todo mundo volta às suas atenções para o estado. No Pará, o comércio já cola esse momento também nas festas de final de ano, então é uma demonstração de uma estratégia de vendas e isso se espelha na economia.”

A assistente social Adlane Trindade Nogueira conta que aguarda ansiosa esse momento para juntar a família e que por morar próximo a Básica de Nossa Senhora de Nazaré, sempre acompanha a chegada da imagem peregrina para ceiar com amigos e familiares, algo que cultiva como tradição. 

“Temos uma tradição de compartilharmos esse momento, então lá de casa consigo ouvir os sinos, sentir essa emoção. O Círio é um momento de renovação, busca da fé, da família reunida e compartilhando esse momento todos juntos.”

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

círio

Movimento nos supermercados crescem até 25% na semana do Círio de Nazaré

Aumento é impulsionado também pelos visitantes

09.10.25 8h00

julgamento

STF decide contra seguradoras em ação sobre reajuste por idade em planos de saúde

O resultado frustra as operadoras de plano de saúde, que defendem que apenas os contratos firmados após 2004 devem ser atingidos pela lei

08.10.25 18h21

preços

O que comer no Porto Futuro II? Veja valores e opções

Opções variam entre bebidas, hamburguerias, cafeterias, além dos doces e sobremesas

08.10.25 18h10

IMPASSE

STF suspende julgamento da Ferrogrão; placar está em 2 a 0 para liberar projeto

Alexandre de Moraes votou pela constitucionalidade da lei que abre espaço para a ferrovia.

08.10.25 16h28

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Saiba quando sai a primeira parcela do 13º terceiro em 2025

Confira as datas de pagamento para trabalhadores com carteira assinada (CLT) e segurados do INSS

29.09.25 13h15

CONCURSOS BANCÁRIOS

Com salários de até R$ 20 mil, concursos bancários previstos no Brasil devem ter mais de 800 vagas

Banco Central, CVM, Previc e Banco do Brasil estão com concursos solicitados ou previstos para os próximos meses; oportunidades contemplam níveis médio e superior, com remunerações atrativas e lotação nacional.

06.10.25 7h15

APOSENTADORIA

Aposentados do INSS que ganham mais que o mínimo começam a receber 13º

Pagamento a quem ganha benefício mínimo começou no último dia 24

02.05.25 8h12

Economia

Governo do Pará libera antecipação do 13º dos servidores; veja quando cai

Medida é realizada desde o início da atual gestão estadual, em 2019, e este ano, garante R$ 661 milhões na economia paraense, fortalecendo o comércio e os serviços

01.10.25 12h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda