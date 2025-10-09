Movimento nos supermercados crescem até 25% na semana do Círio de Nazaré

Assim como acontece no Natal, a semana que antecede o Círio de Nazaré provoca uma verdadeira corrida aos supermercados e feiras de Belém. Com a chegada de devotos de várias cidades e estados, o tradicional almoço de domingo no horizonte, os consumidores já começam a garantir os ingredientes típicos da festa e o comércio local comemora o aquecimento das vendas.

Nos corredores dos supermercados o movimento tem crescido dia após dia. Entre as principais procuras estão o tucupi, a maniva, além do jambu e do pato, indispensáveis nas mesas paraenses durante o Círio.

De acordo com Jorge Portugal, presidente da Associação Paraense de Supermercados (ASPAS), a expectativa é de um crescimento médio de 25% nas vendas durante essa semana em comparação às semanas anteriores. O aumento é impulsionado não apenas pelos moradores locais, mas também pelos visitantes que vêm participar da festa religiosa, considerada uma das maiores manifestações católicas do mundo.

“Durante essa semana a movimentação é grande porque chegam gente de outras cidades, principalmente do interior do estado e o que mais se vê é o almoço nas residências, então sempre nessa semana há um crescimento na movimentação nos supermercados, principalmente na sexta e sábado que antecedem o Círio.”

Para atender essa alta demanda, alguns supermercados devem adotar algumas estratégias como ampliação do horário de funcionamento e abertura em horários especiais no domingo do Círio. “Tem supermercados que vão ampliar em até 1 hora o funcionamento, outras que vão até meia-noite e até as que devem abrir no domingo, não serão todos, mas alguns devem seguir essa estratégia”, conta Jorge Portugal.

Os preços, por enquanto, permanecem estáveis. No supermercado o litro do tucupi está custando em média R$ 13,98 dependendo da concentração, enquanto a maniva cozida custa entre R$ 5,30 a R$ 6,49 e o jambu a R$ 3,40. Já o peru está custando o quilo entre R$ 31,48 a R$ 33,48. Quem quer buscar uma alternativa ao peru, o frango custa R$18,19 e a ave temperada está saindo em média a R$ 12,15.

Para os consumidores, o desafio é equilibrar o orçamento e garantir tudo antes da véspera. As irmãs Ana Maria Falcão e Vilma Pinto contam que os preços estão um pouco acima do encontrado ano passado, mas não abrem mão desse momento em família.

“Esse ano achei o tucupi e o jambu mais caro, mas levamos sempre o que é necessário, de qualidade, e acabamos pagando um pouco mais. Sempre recebemos em casa amigos e parentes no Círio, sempre foi assim, é uma tradição e gostamos de fazer uma mesa farta”, conta Vilma.

Joyce Santos é dona de um restaurante e aproveita para comprar alguns itens do seu empreendimento. “Sempre compro os ingredientes para fazer o almoço, é uma tradição e sempre tem boa saída, é um item indispensável. Teve um pouco de reajuste, mas não sinto que pesou tanto no bolso e o paraense não deixa de comprar para não faltar no Círio. O restaurante vai funcionar até sábado, no domingo eu tenho a tradição de ficar com a família.”

Há uma estimativa de crescimento nas vendas de 8% a 10% segundo o Dieese/PA (Igor Mota / O Liberal)

De acordo com Everson Costa, supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA), há uma estimativa de um aumento de vendas entre 8% a 10% nesse período e que é possível fazer essa análise a medida que cresce o interesse do mercado com aumento de exposição de produtos e marcas atrelando a imagem a festa religiosa.

“Isso também abre, por exemplo, a possibilidade para contratações temporárias, aumenta a expectativa de faturamento, de portfólio, pois todo mundo volta às suas atenções para o estado. No Pará, o comércio já cola esse momento também nas festas de final de ano, então é uma demonstração de uma estratégia de vendas e isso se espelha na economia.”

A assistente social Adlane Trindade Nogueira conta que aguarda ansiosa esse momento para juntar a família e que por morar próximo a Básica de Nossa Senhora de Nazaré, sempre acompanha a chegada da imagem peregrina para ceiar com amigos e familiares, algo que cultiva como tradição.

“Temos uma tradição de compartilharmos esse momento, então lá de casa consigo ouvir os sinos, sentir essa emoção. O Círio é um momento de renovação, busca da fé, da família reunida e compartilhando esse momento todos juntos.”