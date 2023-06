Móteis e pousadas apostam em movimento intenso e lucrativo na noite do Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados, comemorado na próxima segunda-feira (12), está chegando com altas expectativas para os donos de motéis e pousadas de Belém. Como nessa época do ano hcostuma haver muita procura desses serviços, o ramo está apostando em pacotes, promoções e brindes especiais para atrair mais clientes, tornando a data lucrativa. Apesar disso, há empresário do setor preocupado com a queda nas locações que vem ocorrendo nos últimos meses.

Patrícia Oliveira, 42 anos, administradora de uma hospedagem localizada na Passagem Quarubas, no bairro da Pedreira, afirmou que no ano inteiro, o mês de junho é um dos mais importantes para os setores de bares, restaurantes e hotelarias, porque ocorre uma “junção” dos serviços que ficam mais evidentes e demandados por conta dos casais que vão querer sair para comemorar o amor, seja de forma antecipada ou na data mesmo.

“As pessoas procuram a gente por ter todo um significado de querer estar junto, de intimidade. É uma data muito importante, por isso, a gente se prepara, planeja antes pensando no diferencial. Mas é uma data que pela demanda não conseguimos fazer reservas”, disse Patrícia, acrescentando que o estabelecimento va distribuir almofadas aos visitantes.

VEJA MAIS

Como este ano o Dia dos Namorados vai cair em plena segunda-feira, a administradora prevê que a movimentação na pousada irá começar a partir da sexta-feira (9). Segundo Patrícia, muitas pessoas vão procurar fazer uma antecipação das comemorações e o movimento deve ser intenso nos próximos três dias, sendo o pico alcançado, de fato, no dia 12 de junho. “Temos uma expectativa grande em relação a isso, porque as pessoas já estão no clima do Dia dos Namorados. E não apenas os namorados que vão comemorar a data, mas também os noivos, casais de todas as faixas etárias”, complementou Patrícia.

Quanto aos preços, os casais que desejam se acomodar nas suítes de luxos a hora vão desembolsar R$ 46, já o pernoite por volta dos R$ 120.. Já os apartamentos, térreos e no primeiro andar, variam entre R$ 34 a R$ 46 reais a hora; o pernoite R$ 90 a R$ 120. De acordo com a administradora, não tem como precisar ao certo o horário que terá mais movimento no motel, mas Patrícia acredita que o diferencial deve vir no período noturno, a partir das 19h, quando os casais vão começar sair para jantar e emendar nas comemorações. “Estamos apostando em um cardápio de entradas, petiscos, lanches e sucos. Eles são muito procurados pelos clientes que querem desfrutar de um lanche saboroso e petiscos deliciosos”, destacou a administradora quanto aos serviços que serão oferecidos para fisgar os clientes.

Já Lorena Machado, de 28 anos, encarregada de outro motel situado na Tv Timbó, no bairro do Marco, também está otimista com a proximidade da data festiva. “Tem muita gente ligando e mandando mensagens, pedindo reserva e decoração. Vai ser muito bom”, avalia. O estabelecimento preparou pacotes promocionais para o Dia dos Namorados que incluem pernoite ou hora com decoração romântica no quarto, com ou sem jantar e café da manhã. Os apartamentos de luxo estão saindo a R$ 55 a hora ou R$ R$ 70 por duas horas e as suítes com hidromassagem a R$ 100 por duas horas. No caso das suítes de luxo, o pernoite vem com café da manhã e kit de higiene grátis.

“A gente está esperando um movimento intenso já a partir desta sexta-feira (9). Na noite da última quarta-feira (7), o movimento já nos surpreendeu. Todos os anos, o motel lota nessa época do ano, alguns dias antes e depois do Dia dos Namorados. Muitos clientes chegam a voltar da porta (falta vaga)”.

Ricardo Teixeira, 47 anos, proprietário de um motel na Rua Fernando Guilhon, no bairro do Jurunas, não está tão otimista para o Dia dos Namorados deste ano. “A locação vem caindo todos os meses deste ano em comparação ao ano passado. A expectativa não está tão boa”. Ele manteve as promoções que já costuma realizar, que são uma cairipinha ou caipirosca grátis e a terceira hora grátis na locação da suíte com hidromassagem (R$ 99 por duas horas) e sem esse serviço (R$ 65 por duas horas), além do pernoite a partir da meia-noite com direito a café da manhã. “Estou com esperança que encha a casa, mas o histórico deste ano não está ajudando”.

O estabelecimento também possui quartos especiais especialmente decorados para torcedores do Remo e do Paysandu, que obtém descontos com a apresentação da carteirinha de sócio-torcedor. Além disso, o motel da Fernando Guilhon está preparado para atender aos namorados que queiram jantar no local, com um cardápio preparado por chefs de cozinha, como pescada frita com redução de tucupi, frango empanado com recheio de pupunha e risoto de camarão rosa com queijo coalho.

Crise

Ricardo reclama da falta de incentivo e de apoio para o setor dos moteis, que é uma modalidade do segmento hoteleiro com menos atenção de políticas públicas. No ano passado, o governo federal instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), que estabeleceu benefícios tributários e negociação de débitos inscritos em dívida ativa da União com descontos, entrada reduzida e prazos para pagar. O programa incluiu os hoteis, mas deixou os moteis de fora. “Somos excluídos. Queríamos chamar a atenção das autoridades para isso”.