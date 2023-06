Ilha do Mosqueiro recebe programação romântica no Dia dos Namorados; saiba como participar

Conhecida como a “Ilha do Amor”, a Ilha do Mosqueiro, que fica a 76 km de Belém, é considerada um verdadeiro paraíso aconchegante e com praias belíssimas para se aproveitar a dois. Pensando nisso, a Associação Comercial de Mosqueiro (ACM) decidiu investir no “refúgio romântico” que a ilha proporciona, e lançou a campanha “Mosqueiro, a Ilha dos Namorados”, para incentivar os paraenses a se aventurarem nos próximos dias 8 a 12 de junho.

Na quinta-feira (8), feriado de Corpus Christi, será dado o pontapé inicial para as comemorações. Vai ser realizado o “pedal dos Namorados”, casais vão sair de Belém, no bairro de São Brás, atravessar paisagens típicas da região, rumo a Mosqueiro. A saída da capital paraense será às 6h da manhã com previsão de chegada à Ilha por volta das 9h.

“O pedal seguirá pela orla, contemplando as praias até o início da praia do Farol, onde serão sorteados vários prêmios aos participantes. Os comerciantes locais estão preparando uma recepção calorosa para os visitantes”, afirmou Frank William Batista, diretor de marketing da ACM sobre a programação matinal.

Quanto ao motivo para que a Ilha de Mosqueira tivesse sido escolhido para tal programação, o diretor explicou que é um espaço apaixonante e um “cenário perfeito para viver histórias de amor inesquecíveis”.

“A ilha tem testemunhado ao longo de décadas o florescer de romances únicos, onde muitos culminaram em casamentos ao som das ondas de suas praias de rio”, complementou.

A programação é aberta ao público e em que cada estabelecimento comercial localizado em Mosqueiro organizou a sua própria programação, o que permite que os casais criem as rotas de acordo com o gosto preferencial.

Para os mais românticos, restantes vão oferecer apresentações musicais com jantares a luz de velas acompanhada com uma carta de vinho; já para os que curtem sair para comer um bom lanche, pizzarias estarão oferecendo combos especiais para casais; pousadas e hóteis abriram hospedagens com vários tipos de pacotes.

“O público pode aguardar o melhor de cada estabelecimento comercial envolvido na campanha. A ideia é associar esse cenário de encantamento a serviços especiais para comemorar a data”, afirmou Frank William Batista.

Segundo o diretor de marketing, bares, sorveterias e lanchonetes também estão incluídos entre as programações, inclusive, estes além dos outros estabelecimentos têm buscado criar um clima diferenciado para os casais sintam-se motivados a trocar presentes e pedidos especiais. “Quem sabe até um de casamento”, destacou.

Para participar do Pedal

Procurar a equipe do Pedal 100 Choro pelo número (91) 9 8302-4689