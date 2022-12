Moradores de Belém e Ananindeua recebem mutirão de negociação de débitos da conta de energia

De hoje (20) até sexta-feira (23), os consumidores de Belém e Ananindeua que possuem débitos em aberto com a Equatorial Energia podem realizar a negociação de dívidas.

A ação do E+ Comunidade vai ocorrer no bairro do Parque Verde das 8h30 às 12h, e na Usina da Paz do Icuí-Guajará, das 8h30 às 12h e das 14h às 17h.

Podem participar do mutirão de negociação aqueles que possuem pelo menos três faturas em atraso e os consumidores que tenham parcelamento junto à distribuidora. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar. É importante ressaltar que cada cliente terá o seu caso analisado de forma individual.

VEJA MAIS

A ação também fará o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, um benéfico do Governo Federal às famílias de baixa renda, que concede descontos que variam de 10% a 65% na fatura de energia. Para participar, é necessário ter renda de até três salários mínimos, número do NIS atualizado, além de documentos como RG e CPF e uma fatura.

As comunidades também poderão realizar a troca de lâmpadas convencionais por LED, através do programa de ‘Eficiência Energética’, que visa incentivar o consumo sustentável. Com o uso das luminárias de LED, as famílias poderão ter uma economia de até 80% na iluminação residencial, de acordo com especialistas. Para realizar a troca, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas.

Serviços:

E+ Comunidade – Parque Verde

Onde: Associação de Moradores do Jardim Sevilha (Rua principal do residencial Jardim Sevilha, Av. Augusto Montenegro, 6800 – Parque Verde).

Quando: 20 a 23 de dezembro

Hora: das 8h30 às 12h

E+Comunidade – Icuí-Guajará

Onde: Usina da Paz (Estrada do Icuí-Guajará, Ananindeua)

Quando: 20 a 23 de dezembro

Hora: das 8h30 às 12h e das 14h às 17h

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).