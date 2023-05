Ministro da Energia reitera compromisso de assegurar segurança energética com tarifa acessível

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, realizou, na quinta-feira (4), uma visita técnica na Usina de Belo Monte, no sudoeste do Pará, maior hidrelétrica 100% brasileira. Alexandre Silveira destacou a importância da geração de energia limpa e renovável, para a segurança energética nacional, com o menor preço possível para o consumidor.

Para o ministro, “um dos grandes desafios para o Brasil é garantir a segurança energética e aliar isso a tarifas mais baixas para a população. Há dois anos, por causa da escassez hídrica, precisamos contratar térmicas a um custo altíssimo para o país. Devemos aprender com isso”, disse ele.

"O País corria risco de racionamento com impactos graves para a economia e para a população. Belo Monte tem capacidade de entregar energia limpa e renovável com baixo custo”, afirmou o ministro.

Belo Monte é estratégico para o Brasil

A Usina de Belo Monte é estratégica para o Brasil. Ela tem 11.233,1 MW de capacidade instalada e garantia física média de 4.571 MW de geração de energia limpa e renovável. Atualmente, a usina responde por 10,7% da matriz hidrelétrica brasileira, e sozinha, é capaz de atender 25% da população do país.

Em 2022, a Usina registrou um recorde de produção de energia de mais de 37 milhões MWh, a maior entre as hidrelétricas 100% brasileiras. “Com essa visita do ministro, Belo Monte tem a oportunidade de mostrar seu potencial, sua relevância energética para o Brasil e todo o trabalho que temos aqui voltado para desenvolvimento das pessoas e da região.”, disse o presidente da Norte Energia, Paulo Roberto Ribeiro Pinto.

"Precisamos, como em todos os grandes projetos, buscar o equilíbrio entre desenvolvimento econômico, a questão da sustentabilidade e a questão do retorno social dos nossos projetos. Esse é o objetivo do governo do presidente Lula”, afirmou o ministro Alexandre Silveira.

Participaram da visita técnica o secretário executivo do MME, Efraim Cruz, e o secretário de Energia Elétrica, Gentil Nogueira. Eles foram recebidos pela Diretoria da Norte Energia, empresa privada e concessionária da usina.