Ministério Público do Pará inicia providências para realização de concurso

A administração superior do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) deu continuidade nesta semana aos preparativos para a realização do próximo concurso público de servidores, que ocorrerá ainda este ano, na instituição. O tema foi pautado em reunião nesta terça-feira, 25.

O concurso está previsto no plano de gestão do procurador-geral de Justiça César Mattar Júnior e segue as exigências da Lei Complementar 173/2020. A legislação não permite o aumento de despesas, o que significa que as vagas serão preenchidas em cargos já existentes na instituição.

O certame deverá ser regionalizado e as vagas destinadas aos níveis médio e superior. Na mesma reunião, foi iniciado estudo para realização de concurso destinado para o cargo de Promotor de Justiça.