Ministério da Mulher promove oficina de gestão de recursos financeiros em Santarém

Cerca de 100 mulheres foram capacitadas para fazer a gestão de recursos financeiros durante a oficina "O caminho das contas", realizada na última sexta-feira (18), em Santarém. O objetivo é promover a autonomia econômica feminina e estimular o empreendedorismo, principalmente na pandemia. A ação é uma iniciativa da Caixa Econômica Federal, em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) e a prefeitura municipal.

Números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que desde o início da pandemia cerca de 8,5 milhões de mulheres abandonaram o mercado de trabalho. A informação foi apresentada pela titular da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM/MMFDH), Cristiane Britto, na abertura do evento.

"O dado apontado pela pesquisa revela o tamanho do desafio que temos pela frente. As mulheres estão precisando de uma fonte de renda, além de conquistar a tão sonhada autonomia econômica. E a educação financeira é o primeiro passo para isso, para quem deseja iniciar um negócio. Quem sabe gerenciar bem os recursos consegue multiplicar e garantir melhor qualidade de vida", constatou a secretária.

A representante do Governo Federal ressaltou ainda a importância da capacitação diante da crise sanitária. "Sabemos que muitas mulheres vivem de pequenos negócios, outras sonham em empreender. Para isso, a educação financeira é essencial, pois ajuda a adquirir conhecimentos sobre finanças e investimentos. Afinal, tudo exige planejamento", disse.

Entre os participantes do evento, também estiveram a gerente da Caixa, Caroline Gebrim Quintanilha, o prefeito Nélio Aguiar (DEM), a coordenadora de políticas públicas para mulheres de Santarém, Rachel Campos, a primeira-dama e secretária municipal de trabalho e assistência social, Celsa Brito, e a palestrante Noemi da Aparecida Lemes.

"O nosso intuito é contribuir para que todas possam aprender a gerenciar os próprios recursos, de forma a promover a autonomia financeira da mulher. Com isso, vidas e famílias podem ser transformadas", celebrou a coordenadora Rachel Campos.

Histórico

Outras sete oficinas já haviam sido realizadas pelo país, com 381 mulheres beneficiadas. Destas, as seis primeiras ocorreram nas Casas da Mulher Brasileira (CMB) de Campo Grande (MS), São Luís (MA), Fortaleza (CE), Boa Vista (RR), Curitiba (PR) e São Paulo (SP). A sétima capacitação, realizada em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SNPIR/MMFDH), contemplou mulheres de comunidades tradicionais em todo o país.