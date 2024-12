Minha Casa, Minha Vida: Pará receberá 500 novas moradias em investimento de R$ 75 milhões

O ministro das Cidades, Jader Filho, autorizou a contratação de 500 novas unidades habitacionais pelo programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) no estado do Pará. A medida foi oficializada por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira (5).

As moradias serão construídas em Castanhal, na Região Metropolitana de Belém, distribuídas em três empreendimentos: os residenciais Novo Cruzeiro I, II e III. O investimento total para a execução das obras será de R$ 75 milhões, provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Essas unidades habitacionais são destinadas à Faixa 1 do programa, que atende famílias com renda mensal de até R$ 2.850. De acordo com os novos critérios do MCMV, todas as habitações serão erguidas em áreas urbanas consolidadas ou em expansão, com acesso a serviços essenciais como energia elétrica, saneamento básico, escolas, unidades de saúde, transporte público e comércios. Os imóveis terão dimensões mínimas de 40 m² para casas térreas e 41,50 m² para apartamentos ou casas sobrepostas, considerando a área útil com varanda.

Jader Filho destacou que a iniciativa reforça o compromisso firmado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de contratar, até o final de 2026, ao menos dois milhões de novas unidades habitacionais em todo o país. A meta, segundo o ministro, será superada em mais de 300 mil moradias.

"Fazendo um balanço de 2024, já anunciamos mais de 26 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida apenas no Pará, além das mais de 24 mil moradias cujas obras estão em andamento no estado. Esses números evidenciam nosso compromisso, meu e do presidente Lula, de garantir moradia de qualidade e realizar o sonho da casa própria para os brasileiros", afirmou o ministro.

Além das unidades em Castanhal, a portaria publicada nesta quinta-feira autoriza a contratação de mais 2.117 unidades habitacionais em 11 municípios espalhados por nove estados de diferentes regiões do Brasil.