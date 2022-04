+ Milionária: nova modalidade lotérica recebe autorização do governo; veja como jogar

O Ministério da Economia aprovou, nesta segunda-feira (18), a criação de uma nova modalidade de lotérica pela Caixa Econômica Federal. O novo produto, intitulado + Milionária, entrará em vigor a partir do dia 2 de maio deste ano. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. As informações são do portal G1 .

Como vai funcionar cada jogo?

Cada aposta será exigida uma indicação de 1 a 6 números na matriz 1 e até 2 números na matriz 2. Por outro lado, o apostador poderá apostar em até 12 números na primeira matriz e até seis números na segunda.

Quanto custa cada aposta?

A aposta simples custará R$6. O preço de cada aposta combinada, ou múltipla, será estabelecido pela multiplicação do preço unitário da aposta simples.

Qual será a frequência desses sorteios?

A portaria publicada no Diário Oficial da União permite, ao menos, 1 sorteio semanal. Com isso, fica sob decisão da Caixa Econômica decidir qual será a frequência desses sorteios.

Posso fazer 'teimosinha'?

Sim, a portaria garante ao apostador fazer uma "teimosinha".

Esse método de jogo permite que você utilize os mesmos número em uma sequência de sorteios.

Qual o prêmio?

Ainda não há informações sobre a quantia que será destinada em cada sorteio, nem seu valor mínimo.

O prêmio acumula?

Não. Todo sorteio irá premiar os melhores colocados, sem direito a acúmulo.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)