Mensalidades em 2022 devem subir mais de 12%, diz estudo

O ano de 2021 termina e com ele fica a preocupação de muitos pais e demais responsáveis sobre os valores das mensalidades escolares no próximo ano. Informações da Consultoria Meira Fernandes aponta que quase 91% das escolas em todo Brasil devem reajustar o valor das parcelas. O estudo realizado em novembro passado, destaca que a média de reajuste a ser aplicada pelas unidades de ensino ficará entre 7% e 10%, mas podendo ser maior que 12%. A pesquisa foi aplicada em cinco Estados e levou em consideração um universo de 25 mil crianças e adolescentes.

Gisele Miranda, 42, anos, rematriculou a filha Letícia, de 11 anos. Ela diz que ficou surpresa com o reajuste implementado pela escola, mas não teve como argumentar por conta dos efeitos do contexto econômico vivido. “Aumentou. O valor saltou de R$ 600,00 para mil reais. Eu fiquei assustada, pois nosso salário não aumenta dessa forma. Vou tentar negociar”, revelou Gisele, que é executiva de conta de um banco particular.

A Lei nº 9.870 estabelece que o novo valor a ser pago pelos pais, deve estar em concordância com as despesas e custos da escola e que poderá ser realizado uma vez a cada 12 meses. Por conta do cenário da pandemia da covid-19, é provável que pais se deparem com novos valores das parcelas escolares. Contudo, é bom ter alguns cuidados no momento de negociar junto às unidades escolares.

A advogada Jhayanne Aguilar orienta cuidados que pais e demais responsáveis devem seguir, a fim de evitar casos de abusividade. Observar que a inflação no Brasil registrou alta de 0,78% em dezembro de acordo o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor - Amplo 15). Com isso, fechou o ano em 10,42%, a maior prévia desde 2015 (10,71%). “Isso significa dizer que os pais podem esperar um reajuste bem maior que os anos anteriores, esse cenário é do país com um todo, seja no material escolar ou nas mensalidades escolares”, adiantou.

“Se estiver matriculando os filhos em uma escola nova, os pais devem verificar os últimos reajustes aplicados pela escola, para evitar surpresas no próximo ano, no caso do reajuste ser maior que os das demais escolas. Se for continuar na mesma escola, deve observar que a escola deve informar o valor final das mensalidades escolares 2022, em até 45 dias após o término do processo de matrículas ou rematrículas, para evitar que seu filho esteja matriculado e após o início das aulas você ser surpreendido com um reajuste que não cabe no seu orçamento”, afirmou a advogada.