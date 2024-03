MEIs de Ananindeua podem obter linha de crédito de até R$ 2 mil

Microempreendedores individuais (MEIs) de Ananindeua, com faturamento anual de até R$ 81 mil e que nunca receberam benefícios de programas de crédito do estado, podem se inscrever durante o ano inteiro no Fundo “Ananin Esperança”. O programa concede uma linha de crédito no valor máximo de R$ 2 mil, financiado ao longo de 14 meses para MEIs que possuam CNPJ registrado no município. O valor pode ser aplicado em investimentos físicos e virtuais, assim como em capitais de giro, com taxa de juros de 0,99% ao mês.

O coordenador da Sala do Empreendedor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Cláudio Abreu, explica que o Fundo Ananin foi criado no contexto da pandemia de Covid-19, quando as restrições sanitárias impuseram desafios à economia do país, especialmente para os microempreendedores. A primeira linha de crédito liberada pelo Programa foi feita no ano de 2021.

O primeiro passo é realizar um cadastro no site do Fundo Ananin, onde será feita a inscrição. A avaliação cadastral inclui análise de crédito do Banco do Estado do Pará (Banpará) e, em caso de aprovação, os empreendedores devem levar o Certificado MEI, comprovantes de pagamento do Simples Nacional, declaração de MEI, entre outros documentos, até o prédio da Sedec, onde realizarão um curso de gestão financeira.

“Para conseguir a linha de crédito, é preciso fazer o curso de capacitação, que dará aos microempreendedores um embasamento sobre o que eles podem fazer com esses recursos. Há empreendedores que não têm muitas noções de gestão financeira, apenas empreendem. O curso ajuda muito eles”, esclarece Cláudio Abreu.

Além do curso, que tem duração de 5 horas, a liberação de crédito é condicionada ao “Aval Solidário”: os MEIs aprovados formam grupos de 3 a 5 membros que, juntos, serão responsáveis pelos empréstimos contratados por todos os integrantes. A abordagem colaborativa é a base de garantia do crédito. “Os empreendedores podem ser de segmentos diferentes. No momento do curso, eles se conhecem e acabam formando os grupos”, informa o coordenador da Sala do Empreendedor da Semed.

Ainda de acordo com Cláudio Abreu, uma média de 20 grupos de empreendedores participam de um único dia de formação. Desde o cadastro no site até a liberação de crédito, o tempo do processo varia entre 15 e 20 dias, podendo ser mais rápido, caso a demanda seja menor. “Cada um recebe o valor solicitado, que pode ser de até R$ 2 mil, financiado em 14 meses, sendo dois de carência e 12 parcelas de pagamento. Se até a 11ª parcela não houver atraso, a última é coberta pelo Fundo”, acrescenta Abreu.

Fundo “Ananin Esperança”

Período de inscrições: o ano inteiro

Onde se inscrever: https://semad.ananindeua.pa.gov.br/esperanca/

Limite de crédito: até R$ 2 mil

Prazo para liberação: 15 a 20 dias, em média

Taxa de juros: 0,99% ao mês