Mega Auto Feirão Porto Futuro abre em Belém com condições especiais e promessa de movimentar o setor
As vantagens para os consumidores vão desde carros com até 60 meses para pagar até motos sem entrada; confira
Em meio ao cenário de juros altos e instabilidade no setor automotivo, o Mega Auto Feirão Porto Futuro chega a Belém, nesta quinta-feira (21), como uma alternativa concreta para quem busca trocar ou comprar veículo novo ou seminovo. O evento, que vai até o dia 24, reúne 15 lojas de carros e três de motos no estacionamento do Porto Futuro.
O mercado automotivo nacional vem enfrentando retração. O aumento da Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, encareceu o crédito e reduziu a procura por financiamentos, impactando diretamente as vendas. Segundo levantamento do InstaCarro e do iG Economia, a consequência tem sido a desvalorização de usados, acúmulo de estoques nas concessionárias e elevação dos custos de financiamento. Enquanto isso, no cenário internacional, tarifas aplicadas pelo governo Trump sobre carros e autopeças também influenciam preços e oferta no mercado global.
Na contramão desse quadro, o Mega Auto Feirão aposta em condições diferenciadas para atrair consumidores: carros com até 60 meses para pagar, entrada facilitada – parcelada no cartão de crédito – e primeira parcela apenas em novembro. No caso das motos, há planos de financiamento em até 48 meses, entrada zero ou a partir de R$ 1,00 e pagamento da primeira parcela somente em outubro. O evento ocorre em parceria com o Bradesco Financiamentos.
Taxas mais baixas e economia garantida
Para o organizador Mauro Cléber, o diferencial do evento é a possibilidade de negociar taxas de juros mais baixas do que as praticadas nas lojas, o que faz diferença no bolso do consumidor.
“Quando você vai a uma loja, encontra taxas de 2% ou 1,8%. No Feirão, o banco parceiro consegue oferecer até 1,35%. Essa diferença pode gerar uma economia de até R$ 6 mil ao final do financiamento, além das bonificações das lojas, que chegam a R$ 2 mil. Por isso, o Feirão sempre será um grande negócio para quem deseja comprar ou trocar de carro ou moto”, afirmou.
O organizador destacou ainda que os consumidores encontram no evento uma ampla variedade, de modelos populares até veículos de luxo e utilitários, voltados tanto para famílias quanto para empreendedores. A expectativa é superar 200 vendas até o final da edição em Belém.
Experiência positiva para os clientes
Entre os primeiros compradores está o professor de educação física Fabrício Dias, 44 anos, que fechou negócio em um Honda City para uso com a família. Ele destacou a praticidade e as condições oferecidas.
“O que me motivou foi a oportunidade de um bom negócio. Encontrei um carro confortável, que agrada a minha esposa, e as condições de compra foram bem mais acessíveis do que em outros lugares. A facilidade para fechar o financiamento foi decisiva”, disse.
Segurança para o consumidor
Além das ofertas, a credibilidade também é um fator ressaltado pelos organizadores. Nesta edição, o Mega Auto Feirão conta novamente com a parceria da Assovepa (Associação dos Revendedores de Veículos Automotores do Estado do Pará), que reúne cerca de 100 revendedores formais no estado.
“A Assovepa está junto do Feirão para dar mais segurança ao consumidor. Aqui só participam lojas associadas, que seguem critérios de qualidade e credibilidade. Isso garante que quem compra está fazendo um bom negócio, sem risco de golpe ou fraude. É um diferencial importante para o cliente ter tranquilidade na hora da compra”, afirmou o presidente da entidade, Aldo Oliveira.
Dez anos de história
O evento, que completa dez anos em 2025, já contabiliza mais de 10 mil veículos vendidos ao longo de sua trajetória, consolidando-se como o maior do gênero no Norte do Brasil. Além de Belém, o circuito deste ano passou por cidades como São Luís, Parauapebas, Manaus, Rio Branco e Porto Velho, movimentando o setor e atraindo consumidores em busca de condições especiais.
Mais do que estimular vendas, o Mega Auto Feirão Porto Futuro contribui para girar estoques das lojas, movimentar a economia local e viabilizar o sonho do veículo próprio para muitas famílias. Em tempos de crédito caro, o evento aposta justamente na diferenciação: taxas reduzidas, prazos estendidos e a possibilidade de encontrar, em um único espaço, centenas de opções de carros e motos.
Serviço
Mega Auto Feirão Porto Futuro
Local: estacionamento do Porto Futuro – Belém/PA
Data: 21 a 24 de agosto de 2025
Horário: 9h às 21h
