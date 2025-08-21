Mega Auto Feirão Porto Futuro abre em Belém com condições especiais e promessa de movimentar o setor

Em meio ao cenário de juros altos e instabilidade no setor automotivo, o Mega Auto Feirão Porto Futuro chega a Belém, nesta quinta-feira (21), como uma alternativa concreta para quem busca trocar ou comprar veículo novo ou seminovo. O evento, que vai até o dia 24, reúne 15 lojas de carros e três de motos no estacionamento do Porto Futuro.

O mercado automotivo nacional vem enfrentando retração. O aumento da Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, encareceu o crédito e reduziu a procura por financiamentos, impactando diretamente as vendas. Segundo levantamento do InstaCarro e do iG Economia, a consequência tem sido a desvalorização de usados, acúmulo de estoques nas concessionárias e elevação dos custos de financiamento. Enquanto isso, no cenário internacional, tarifas aplicadas pelo governo Trump sobre carros e autopeças também influenciam preços e oferta no mercado global.

Na contramão desse quadro, o Mega Auto Feirão aposta em condições diferenciadas para atrair consumidores: carros com até 60 meses para pagar, entrada facilitada – parcelada no cartão de crédito – e primeira parcela apenas em novembro. No caso das motos, há planos de financiamento em até 48 meses, entrada zero ou a partir de R$ 1,00 e pagamento da primeira parcela somente em outubro. O evento ocorre em parceria com o Bradesco Financiamentos.

Taxas mais baixas e economia garantida

Para o organizador Mauro Cléber, o diferencial do evento é a possibilidade de negociar taxas de juros mais baixas do que as praticadas nas lojas, o que faz diferença no bolso do consumidor.

Mauro Cleber, organizador do evento (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

“Quando você vai a uma loja, encontra taxas de 2% ou 1,8%. No Feirão, o banco parceiro consegue oferecer até 1,35%. Essa diferença pode gerar uma economia de até R$ 6 mil ao final do financiamento, além das bonificações das lojas, que chegam a R$ 2 mil. Por isso, o Feirão sempre será um grande negócio para quem deseja comprar ou trocar de carro ou moto”, afirmou.

O organizador destacou ainda que os consumidores encontram no evento uma ampla variedade, de modelos populares até veículos de luxo e utilitários, voltados tanto para famílias quanto para empreendedores. A expectativa é superar 200 vendas até o final da edição em Belém.

Experiência positiva para os clientes

Entre os primeiros compradores está o professor de educação física Fabrício Dias, 44 anos, que fechou negócio em um Honda City para uso com a família. Ele destacou a praticidade e as condições oferecidas.

Fabrício Dias, 44 anos, professor (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

“O que me motivou foi a oportunidade de um bom negócio. Encontrei um carro confortável, que agrada a minha esposa, e as condições de compra foram bem mais acessíveis do que em outros lugares. A facilidade para fechar o financiamento foi decisiva”, disse.

Segurança para o consumidor

Além das ofertas, a credibilidade também é um fator ressaltado pelos organizadores. Nesta edição, o Mega Auto Feirão conta novamente com a parceria da Assovepa (Associação dos Revendedores de Veículos Automotores do Estado do Pará), que reúne cerca de 100 revendedores formais no estado.

Aldo Oliveira, presidente da Assovepa (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

“A Assovepa está junto do Feirão para dar mais segurança ao consumidor. Aqui só participam lojas associadas, que seguem critérios de qualidade e credibilidade. Isso garante que quem compra está fazendo um bom negócio, sem risco de golpe ou fraude. É um diferencial importante para o cliente ter tranquilidade na hora da compra”, afirmou o presidente da entidade, Aldo Oliveira.

Dez anos de história

O evento, que completa dez anos em 2025, já contabiliza mais de 10 mil veículos vendidos ao longo de sua trajetória, consolidando-se como o maior do gênero no Norte do Brasil. Além de Belém, o circuito deste ano passou por cidades como São Luís, Parauapebas, Manaus, Rio Branco e Porto Velho, movimentando o setor e atraindo consumidores em busca de condições especiais.

Mais do que estimular vendas, o Mega Auto Feirão Porto Futuro contribui para girar estoques das lojas, movimentar a economia local e viabilizar o sonho do veículo próprio para muitas famílias. Em tempos de crédito caro, o evento aposta justamente na diferenciação: taxas reduzidas, prazos estendidos e a possibilidade de encontrar, em um único espaço, centenas de opções de carros e motos.

Serviço

Mega Auto Feirão Porto Futuro

Local: estacionamento do Porto Futuro – Belém/PA

Data: 21 a 24 de agosto de 2025

Horário: 9h às 21h