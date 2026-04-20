Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Mediana das projeções do IPCA para 2026 sobe de 4,71% para 4,80% no Focus do BC

Considerando apenas as 112 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana passou de 4,73% para 4,85%.

Estadão Conteúdo
fonte

Supermercado em Belém. (Wagner Santana / O Liberal)

A mediana das projeções do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2026 aumentou pela sexta semana consecutiva, agora de 4,71% para 4,80%, distanciando-se ainda mais do teto da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,50%. O movimento reflete a escalada das incertezas com a guerra no Oriente Médio, que provocou uma disparada nos preços de petróleo.

Considerando apenas as 112 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana passou de 4,73% para 4,85%.

A estimativa intermediária do mercado para o IPCA de 2027 aumentou pela quarta semana consecutiva, de 3,91% para 3,99%. Há um mês, era de 3,80%. Considerando apenas as 108 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 3,89% para 4,0%.

VEJA MAIS

image Até R$ 43,72 o quilo: Carne sobe até 7,8% em Belém e pressiona comerciantes e consumidores
Alta generalizada dos cortes em março reduz margens de lucro, desafia pequenos negócios e pesa no bolso da população da capital paraense

image Inflação em Belém supera média nacional e fica entre as mais altas do país em março
Capital paraense registra 1,31% no mês, acima do índice brasileiro de 0,88%, com pressão maior em alimentos e transportes

O Banco Central prevê inflação de 3,9% em 2026 e de 3,3% no acumulado de 12 meses até o terceiro trimestre de 2027, o horizonte relevante da política monetária. A projeção para o IPCA do ano que vem é de 3,3%.

A partir de 2025, a meta de inflação passou a ser contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. Se a inflação ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo.

No Focus desta segunda-feira, a mediana para o IPCA de 2028 permaneceu em 3,60%. Um mês antes, era de 3,52%. A estimativa intermediária para a inflação de 2029 permaneceu em 3,50% pela 33ª semana consecutiva.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BC

FOCUS

INFLAÇÃO
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

Belém aposta na autenticidade cultural para impulsionar o turismo

Setor turístico trabalha com foco na boa acolhida e valorização das bebidas e comidas únicas da região

22.04.26 9h00

Potencial

Energia solar em Itaipu tem potencial para dobrar capacidade da usina

Binacional estuda novas fontes renováveis para geração elétrica

21.04.26 18h04

servidores públicos

Pará inicia pagamento de servidores com reajuste de 6% a partir de 28 de abril

Calendário de pagamento segue até quinta-feira (30) e contempla servidores da administração direta e indireta

21.04.26 14h09

VIAGEM DO PRESIDENTE

Lula ressalta ajuda de Portugal em acordo Mercosul-UE e diz querer parceria do país com Brasil

Lula ressaltou que o acordo abriria um mercado de US$ 22 bilhões e criticou o parlamento europeu que moveu recursos para impedir a entrada em vigor do acordo.

21.04.26 12h32

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

PIS/Pasep 2026: novo pagamento sai na quarta (15); veja quem pode receber

A expectativa é de que cerca de 26,9 milhões de trabalhadores sejam contemplados com o abono salarial em 2026.

14.04.26 8h58

Oportunidade

Concursos de nível médio oferecem salários de até R$ 24 mil em 2026

Seleções abertas e previstas somam milhares de vagas no país; Pará tem editais anunciados, mas com remunerações mais baixas e alta concorrência

20.04.26 7h00

aviação

Companhias aéreas suspendem 2 mil voos pelo Brasil; Pará está entre os estados mais afetados

Crise tem relação com a disparada do petróleo no mercado internacional e dos aumentos aplicados pela Petrobras no querosene de aviação

21.04.26 11h32

Dívida

PGE perde prazo em recurso da Cerpa, maior devedora do ICMS do Pará

Cervejaria paraense, com passivo fiscal de R$ 5,8 bilhões, tem agravo de R$ 231 milhões remetido ao STJ sem contrarrazões da Procuradoria

18.04.26 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda