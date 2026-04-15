Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Até R$ 43,72 o quilo: Carne sobe até 7,8% em Belém e pressiona comerciantes e consumidores

Alta generalizada dos cortes em março reduz margens de lucro, desafia pequenos negócios e pesa no bolso da população da capital paraense

Jéssica Nascimento
fonte

Açougue em Belém. (Foto: Thiago Gomes)

O avanço no preço da carne em Belém tem afetado toda a cadeia de consumo, do açougue ao prato feito. Dados do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor), divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mostram que todos os cortes ficaram mais caros em março, com altas que chegam a 7,8% na alcatra

O cenário, impulsionado por fatores como entressafra do boi, custos de produção e instabilidade internacional, tem reduzido a margem de lucro de comerciantes e impactado diretamente o orçamento de consumidores e pequenos empreendedores.

Dados do Dieese Pará reforçam a tendência de alta nos preços da carne bovina de primeira em Belém, que atingiu média de R$ 43,72 por quilo em março de 2026. O valor representa avanço de 1,53% em relação a fevereiro e consolida uma trajetória de encarecimento ao longo dos últimos meses, com aumento acumulado de 3,50% no ano e de 3,41% em 12 meses, evidenciando a pressão contínua sobre o custo da alimentação na capital paraense.

image (Foto: Thiago Gomes)

Alta atinge todos os cortes e acumula pressão no ano

O levantamento aponta aumento de 2,78% no preço das carnes em geral apenas em março, na comparação com fevereiro. Entre os principais cortes, a alcatra lidera a alta, com 7,80%, seguida pela (4,1%) e costela (3,63%). 

Também registraram aumento o filé (2,12%), patinho (2,09%), lagarto (2,17%) e acém (1,83%).

Mesmo cortes tradicionalmente mais acessíveis, como músculo (1,32%) e chã (1,47%), não escaparam da elevação, indicando um movimento disseminado no mercado local.

VEJA MAIS

image Inflação em Belém supera média nacional e fica entre as mais altas do país em março
Capital paraense registra 1,31% no mês, acima do índice brasileiro de 0,88%, com pressão maior em alimentos e transportes

image Custo da cesta básica aumenta em todas as 27 capitais brasileiras em março, revela Dieese
A entidade estima que i salário mínimo necessário para suprir as despesas básicas de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 7,4 mil

image Cesta básica chega a R$ 700 e custear a alimentação desafia consumidores de Belém
Alta foi puxada por alimentos essenciais, como feijão e tomate, e já acumula 5,12% no ano

Açougues seguram repasse para não perder clientes

Na ponta do comércio, a alta tem sido absorvida, em grande parte, pelos próprios vendedores. O açougueiro Adjair Santos, da Feira da Pedreira, relata que o aumento é diário e tem origem em uma combinação de fatores.

“Os motivos do aumento dos cortes da carne em Belém são diversos — incluem a entressafra do boi, a guerra no Oriente Médio, a questão do petróleo que impacta a economia de todos os países. Estamos pagando muito alto”, afirma.

Ele explica que, no Pará, o período chuvoso também encarece a produção. “Aqui no Pará, especificamente, tá na época da chuva. Mais de 80% da nossa terra é boa pra confinamento. Isso se torna mais caro. A qualidade é maior, mas é mais cara”, diz.

image Adjair Santos, açougueiro na Feira da Pedreira. (Foto: Thiago Gomes)

Segundo o açougueiro, os fornecedores têm aplicado reajustes pequenos, porém constantes. “O aumento diário dos cortes da carne de R$ 1,50, R$ 1,70 ocorre porque o brasileiro é esperto. Os empresários não vão aumentar toda semana R$ 5, R$ 7 no preço do quilo. Eles vão aumentando R$ 1 num dia, R$ 1,50 no outro. Quando chega o fim de semana, soma R$ 5, R$ 6”, explica.

Apesar disso, ele afirma que o repasse ao consumidor tem sido limitado.

“O grande problema é que a gente não tá conseguindo repassar esse real aumento. Nós, vendedores, estamos segurando 80% desse aumento. O nosso ganho real tá muito pequeno”, relata.

Adjair destaca que elevar os preços pode significar perda de clientela. “Estamos tentando segurar o máximo, porque se eu aumentar toda semana o preço da carne, eu vou perder clientes”, revelou.

Consumidores reduzem margem e seguram preços finais

Do lado dos consumidores, especialmente os que dependem da carne para trabalhar, o impacto também é imediato. A cozinheira Elisângela Lima, que administra um restaurante popular em Belém, relata dificuldade para equilibrar custos e preços.

image Elisângela Lima, cozinheira de restaurante na capital. (Foto: Thiago Gomes)

“O preço da carne agora em março aumentou. Na verdade, já teve dois aumentos, um próximo do outro. Inclusive o rapaz com quem eu compro falou que parece que vai ter outro aumento, mas ele vai dar uma ‘segurada’”, conta.

Com compras diárias e produção enxuta, ela precisa lidar com oscilações constantes.

“Eu compro no supermercado todos os dias. É um restaurante popular. O que eu vendo hoje, no final da tarde, eu volto pra comprar pra amanhã. É aquela fala: ‘vende o almoço pra comprar a janta’”, diz.

Elisângela afirma que não consegue repassar os aumentos para os clientes.

“Se aumentar uma vez no mês o preço da carne, eu não posso aumentar o meu produto, o meu ‘prato feito’. Porque tem outros restaurantes ao meu redor. Se eles não aumentarem e eu aumentar, eu vou perder”, explica.

A saída tem sido reduzir a margem de lucro. “Fica difícil. Eu tenho que diminuir a minha renda. A minha margem com certeza diminuiu, mas eu vou mantendo até onde eu posso”, disse.

Carne pesa na cesta básica e pressiona famílias

Levantamento do Dieese Pará (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) mostra que o preço da carne bovina de primeira segue em trajetória de alta em Belém. Em março de 2026, o quilo foi comercializado, em média, a R$ 43,72, contra R$ 43,06 em fevereiro e R$ 42,82 em janeiro.

Na comparação mensal, a alta foi de 1,53%. No acumulado do ano, o aumento chega a 3,50%, enquanto em 12 meses a variação é de 3,41%.

image (Foto: Thiago Gomes)

Segundo o economista Everson Costa, supervisor técnico do Dieese, o impacto vai além do item isolado e afeta diretamente o custo de vida da população.

“A carne possui peso relevante na composição da cesta básica, sendo um dos itens de maior impacto no custo final da alimentação”, explica.

Ele destaca que, em março de 2026, o custo total da cesta básica em Belém alcançou R$ 700,68, pressionado por itens essenciais.

“Parte importante dessa pressão esteve associada à elevação de itens essenciais, entre eles a carne bovina. O encarecimento desse produto é particularmente sensível, pois se trata de um alimento de consumo cotidiano, cuja variação afeta diretamente o gasto das famílias, especialmente as de menor renda”, afirma.

Variação no mês (de fevereiro a março de 2026) da carne em Belém 

Fonte: IPCA | IBGE 

  • Carnes: 2,78%
  • Contra filé: 0,07%
  • Filé: 2,12%
  • Chã: 1,47%
  • Alcatra: 7,80%
  • Patinho: 2,09%
  • Lagarto: 2,17%
  • Músculo: 1,32%
  • : 4,1%
  • Acém: 1,83%
  • Costela: 3,63%

Carne bovina de primeira (kg) nos mercados e supermercados de Belém

(Fonte: Dieese/PA)

Preços médios:

  • Março de 2026: R$ 43,72
  • Fevereiro de 2026: R$ 43,06
  • Janeiro de 2026: R$ 42,82
  • Dezembro de 2025: R$ 42,24
  • Março de 2025: R$ 42,28

Variações:

  • Variação no mês (fev → mar/2026): +1,53%
  • Variação no ano (2026): +3,50%
  • Variação em 12 meses: +3,41%
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

preço da carne

carne em belém

ipca

preço da carne em belém
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Nova gestão da ACP

ACP lança ‘Almoço com o Presidente’ para estreitar ações estratégicas com associados

Associação Comercial do Pará (ACP) quer aprimorar alinhamentos entre os diversos colegiados da entidade

16.04.26 20h03

taxa

Blusinhas: mesmo com taxa, tarifa é menor que produção nacional, diz Alckmin

Alckmin também negou que haja qualquer discussão no governo no momento sobre uma eventual derrubada da taxa das blusinhas

16.04.26 18h49

déficit

PLDO prevê déficit das estatais federais de R$ 7,5 bi em 2027, com queda em 2028 e 2029

O déficit primário atingiu R$ 5,1 bilhões no exercício de 2025, abaixo da meta da LDO de déficit de R$ 6,2 bilhões

16.04.26 15h52

mercado de apostas

Guimarães: bets estão em discussão no governo, mas Congresso só tem interesse em regulamentar

Novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais disse que os deputados topariam discutir algum tipo maior de "regulamentação" das bets

16.04.26 15h21

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

PIS/Pasep 2026: novo pagamento sai na quarta (15); veja quem pode receber

A expectativa é de que cerca de 26,9 milhões de trabalhadores sejam contemplados com o abono salarial em 2026.

14.04.26 8h58

LOGÍSTICA

Portos do Pará impulsionam recorde nacional e ampliam protagonismo na Amazônia

Estado movimentou 127,7 milhões de toneladas em 2025 e já inicia 2026 em ritmo acelerado, com destaque para Santarém e Vila do Conde

12.04.26 6h00

MERCADO

Belém tem 2ª maior valorização imobiliária do Brasil e luxo afasta moradia popular

Alta nos preços e foco no alto padrão reduzem oferta para as classes média e baixa na capital paraense

11.04.26 17h30

PAGAMENTO

Pagamento antecipado do 13º salário começará ainda neste mês; confira o calendário!

Os valores serão divididos em duas parcelas de acordo com o número final do cartão de benefício

13.04.26 17h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda