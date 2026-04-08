Cesta básica chega a R$ 700 e custear a alimentação desafia consumidores de Belém
Alta foi puxada por alimentos essenciais, como feijão e tomate, e já acumula 5,12% no ano
O custo da cesta básica em Belém subiu para R$ 700,68 em março de 2026, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Dieese. O valor é quase 4% maior do que o registrado em fevereiro e mostra que os alimentos continuam pesando no bolso da população. No acumulado do ano, a alta já chega a 5,12%, acima da inflação geral.
Na prática, isso significa que quase metade do salário mínimo é usada apenas para comprar alimentos básicos. Em março, um trabalhador precisou comprometer 46,73% da renda e trabalhar cerca de 95 horas — mais de 11 dias — só para garantir a cesta.
Principais aumentos
Entre os produtos pesquisados, sete ficaram mais caros. Os maiores aumentos foram do feijão carioca (21,48%) e do tomate (15,50%), dois itens muito presentes na mesa do brasileiro. Também subiram banana, carne, leite, manteiga e pão.
Por outro lado, alguns produtos ficaram mais baratos, como arroz, açúcar e óleo. Mesmo assim, essas quedas não foram suficientes para compensar as altas, e o custo total da alimentação continuou subindo.
O que subiu?
- Feijão carioca: +21,48%
- Tomate: +15,50%
- Banana: +2,89%
- Carne bovina: +1,53%
- Leite integral: +0,66%
- Manteiga: +0,73%
- Pão francês: +0,36%
Manter a alimentação é um desafio
A aposentada Ana Dias sente essa diferença no dia a dia. Ela observa os aumentos com maior expressividade por fazer compras semanais. “O tomate ficou muito caro. Eu uso toda semana, hoje está R$ 9,90 [o quilo]. Alguns dias atrás consegui encontrar por R$ 6, R$ 8”, conta.
Ela também destaca o preço do leite: “Comprei por R$ 6,78. Ficou muito caro”.
A empresária Maíra Riomar também percebe aumento generalizado. “Um dos aumentos mais expressivos na minha alimentação, foi o queijo que aumentou em quase R$ 10 o quilo", diz. Para ela, o impacto é direto na renda: “O assalariado não tem como sobreviver com esses valores”.
Para quem trabalha com alimentação, o cenário também preocupa. A cozinheira profissional Bethânia Bressanim explica que os aumentos atingem principalmente itens essenciais. “O hortifruti em geral tá muito mais caro. Feijão, arroz, milho e carne tiveram aumento”, afirma. Segundo ela, as proteínas são as que mais pesam. “As proteínas eu sinto uma diferença sempre muito grande”.
Apesar de alguns produtos terem ficado mais baratos, a percepção geral é de que os preços continuam altos. “Só se for promoção relâmpago de supermercado. Fora isso, não tem baixa”, resume Ana Dias.
Quedas
Mas o levantamento do Dieese aponta que alguns produtos, que tiveram longos períodos de alta, sofreram retração nos preços em março. Um deles é o café.
- Açúcar cristal: -2,63%
- Óleo de soja: -1,79%
- Arroz agulhinha: -1,39%
- Café em pó: -1,06%
- Farinha de mandioca: -0,24%
Em outras capitais
No entanto, o aumento não é exclusivo de Belém - nem foi dos piores ao avaliar a média do país. Em março, todas as 27 capitais brasileiras registraram alta na cesta básica. Entre as cidades que registraram maior aumento estão: Manaus, Salvador, Recife e Fortaleza.
- Manaus: +7,42%
- Salvador: +7,15%
- Recife: +6,97%
- Fortaleza: +5,04%
Analisando o cenário nacional, Belém aparece com custo intermediário (R$ 700,68), abaixo de capitais como São Paulo (R$ 883,94) e Rio de Janeiro (R$ 867,97).
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