Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Cesta básica chega a R$ 700 e custear a alimentação desafia consumidores de Belém

Alta foi puxada por alimentos essenciais, como feijão e tomate, e já acumula 5,12% no ano

Gabi Gutierrez e Jéssica Nascimento
fonte

A cesta básica chega a R$ 700 em Belém segundo o Dieese (Foto: Igor Mota | O Liberal)

O custo da cesta básica em Belém subiu para R$ 700,68 em março de 2026, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Dieese. O valor é quase 4% maior do que o registrado em fevereiro e mostra que os alimentos continuam pesando no bolso da população. No acumulado do ano, a alta já chega a 5,12%, acima da inflação geral.

Na prática, isso significa que quase metade do salário mínimo é usada apenas para comprar alimentos básicos. Em março, um trabalhador precisou comprometer 46,73% da renda e trabalhar cerca de 95 horas — mais de 11 dias — só para garantir a cesta.

Principais aumentos

Entre os produtos pesquisados, sete ficaram mais caros. Os maiores aumentos foram do feijão carioca (21,48%) e do tomate (15,50%), dois itens muito presentes na mesa do brasileiro. Também subiram banana, carne, leite, manteiga e pão.

Por outro lado, alguns produtos ficaram mais baratos, como arroz, açúcar e óleo. Mesmo assim, essas quedas não foram suficientes para compensar as altas, e o custo total da alimentação continuou subindo.

O que subiu?

  • Feijão carioca: +21,48%
  • Tomate: +15,50%
  • Banana: +2,89%
  • Carne bovina: +1,53%
  • Leite integral: +0,66%
  • Manteiga: +0,73%
  • Pão francês: +0,36%


Manter a alimentação é um desafio

A aposentada Ana Dias sente essa diferença no dia a dia. Ela observa os aumentos com maior expressividade por fazer compras semanais. “O tomate ficou muito caro. Eu uso toda semana, hoje está R$ 9,90 [o quilo]. Alguns dias atrás consegui encontrar por R$ 6, R$ 8”, conta.

Ela também destaca o preço do leite: “Comprei por R$ 6,78. Ficou muito caro”.

A empresária Maíra Riomar também percebe aumento generalizado. “Um dos aumentos mais expressivos na minha alimentação, foi o queijo que aumentou em quase R$ 10 o quilo", diz. Para ela, o impacto é direto na renda: “O assalariado não tem como sobreviver com esses valores”.

Para quem trabalha com alimentação, o cenário também preocupa. A cozinheira profissional Bethânia Bressanim explica que os aumentos atingem principalmente itens essenciais. “O hortifruti em geral tá muito mais caro. Feijão, arroz, milho e carne tiveram aumento”, afirma. Segundo ela, as proteínas são as que mais pesam. “As proteínas eu sinto uma diferença sempre muito grande”.

Apesar de alguns produtos terem ficado mais baratos, a percepção geral é de que os preços continuam altos. “Só se for promoção relâmpago de supermercado. Fora isso, não tem baixa”, resume Ana Dias.

Quedas

Mas o levantamento do Dieese aponta que alguns produtos, que tiveram longos períodos de alta, sofreram retração nos preços em março. Um deles é o café.  

  • Açúcar cristal: -2,63%
  • Óleo de soja: -1,79%
  • Arroz agulhinha: -1,39%
  • Café em pó: -1,06%
  • Farinha de mandioca: -0,24%

Em outras capitais

No entanto, o aumento não é exclusivo de Belém - nem foi dos piores ao avaliar a média do país. Em março, todas as 27 capitais brasileiras registraram alta na cesta básica. Entre as cidades que registraram maior aumento estão: Manaus, Salvador, Recife e Fortaleza. 

  • Manaus: +7,42%
  • Salvador: +7,15%
  • Recife: +6,97%
  • Fortaleza: +5,04%

Analisando o cenário nacional, Belém aparece com custo intermediário (R$ 700,68), abaixo de capitais como São Paulo (R$ 883,94) e Rio de Janeiro (R$ 867,97).

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

custo da cesta básica
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ALIMENTAÇÃO

Cesta básica chega a R$ 700 e custear a alimentação desafia consumidores de Belém

Alta foi puxada por alimentos essenciais, como feijão e tomate, e já acumula 5,12% no ano

08.04.26 11h55

Economia

Vendas de veículos têm melhor resultado para meses de março desde 2013, aponta Anfavea

Setor automotivo mostra forte recuperação em março, com alta expressiva nas vendas. Produção e estoques também apresentaram variações importantes no período

08.04.26 11h43

ECONOMIA

Sacou FGTS em 2025? Veja como declarar no Imposto de Renda 2026 passo a passo

Omitir o saque do FGTS em situações obrigatórias pode gerar inconsistências na declaração e levar o contribuinte à malha fina.

08.04.26 9h15

PREÇO DO GÁS DE COZINHA

Até R$ 130: preço do gás de cozinha sobe no Pará após leilões da Petrobras e acende alerta no setor

Distribuidoras já reajustaram valores; sindicato aponta risco de novos aumentos, enquanto revendedores dizem que impacto ainda não chegou totalmente ao consumidor

08.04.26 8h30

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

CASO CERPASA

Cerpa e Ambev encerram contrato sob investigação do Ministério Público por dívida bilionária

Empresa paraense é classificada como devedora contumaz pelo TJPA com passivo bilionário e caso chega formalmente ao Cade

04.04.26 17h30

TRIBUTAÇÃO

Imposto de Renda 2026: quando o MEI é obrigado a declarar e como evitar erros

Especialistas destacam a importância de separar contas e manter organização financeira; empreendedores relatam aprendizado na prática 

04.04.26 8h00

Economia

Pará está entre 9 Estados com mais Bolsa Família que emprego formal

Dependência está em queda, mas ritmo desacelerou, conforme os números de fevereiro deste ano

04.04.26 13h15

TRANSPORTE

Belém perde 14 geladões após apreensão por instituição financeira

Sindicato aponta desequilíbrio financeiro e diz que outras empresas podem enfrentar apreensões no sistema de transporte coletivo

31.03.26 11h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda