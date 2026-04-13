Pagamento antecipado do 13º salário começará ainda neste mês; confira o calendário!

O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) anunciou que os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios terão o direito de receber o pagamento antecipado do 13º salário no final do mês de abril. De acordo com o calendário divulgado pelo governo federal, os valores serão divididos em duas parcelas, sendo que a primeira metade será paga de 24 de abril a 8 de maio e a segunda, entre 25 de maio e 8 de junho.

Quem terá direito ao 13º salário?

Segundo informações do INSS, terão direito ao 13º salário as pessoas que tiverem recebido algum dos auxílios abaixo:

Incapacidade temporária;

Auxílio-acidente;

Aposentadoria;

Salário-maternidade;

Pensão por morte;

Auxílio-reclusão.

Quem não possui direito a receber o 13º salário?

Ainda de acordo com o INSS, não têm o direito de receber o 13º salário:

Pessoas contempladas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos com mais de 65 anos;

Pessoas com deficiência (desde que comprovem baixa renda);

Beneficiários de Renda Mensal Vitalícia;

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Confira o calendário do 13º salário:

O calendário foi montado levando em consideração apenas o número final do cartão de benefício. Mas atenção: é o número que vem antes do traço e não o último dígito verificador. Por exemplo: se o número do seu cartão é 123456789-2, o último número do seu cartão é o 9.

Primeira parcela:

Número final 1: 24 de abril;

Número final 2: 25 de abril;

Número final 3: 28 de abril;

Número final 4: 29 de abril;

Número final 5: 30 de abril;

Número final 6: 2 de maio;

Número final 7: 5 de maio;

Número final 8: 6 de maio;

Número final 9: 7 de maio;

Número final 0: 8 de maio.

Segunda parcela:

Número final 1 e 6: 1º de junho;

Número final 2 e 7: 2 de junho;

Número final 3 e 8: 3 de junho;

Número final 4 e 9: 5 de junho;

Número final 5 e 0: 8 de junho.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)