Feirão do Imposto tem filas gigantescas por gasolina e gás mais baratos neste sábado, em Belém

Longas filas de veículos e consumidores marcaram, na manhã deste sábado (30), mais uma edição do Feirão do Imposto, em Belém. Realizado no Posto Dallas, na avenida Pedro Álvares Cabral, próximo à rotatória da avenida Júlio César, no bairro da Sacramenta, o evento oferece gasolina e gás de cozinha com preços reduzidos e atraiu centenas de pessoas. A intensa movimentação, que já havia sido registrada desde a noite de sexta-feira (29), continuou ao longo da madrugada e das primeiras horas da manhã.

As imagens registradas no local mostram uma extensa fila de carros ocupando um dos lados da via de acesso ao posto. Muitos motoristas permaneceram dentro dos veículos ou ao lado deles aguardando atendimento. Em alguns pontos, os carros se estendiam por centenas de metros, formando uma longa sequência ao longo da avenida. Alguns participantes levaram cadeiras para enfrentar a espera, enquanto outros passaram a madrugada no local para garantir uma das senhas disponíveis.

Feirão do Imposto 2026 Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal

Motoristas aguardaram por mais de 24 horas para conseguir uma das 150 senhas destinadas ao abastecimento de gasolina comum a R$ 2,99 por litro. Ao todo, foram disponibilizados 3.750 litros do combustível. Cada veículo poderia abastecer até 25 litros pelo valor promocional.

A procura pelo gás de cozinha também foi intensa. As imagens mostram dezenas de botijões alinhados nas calçadas e ao longo da rua, formando uma fila organizada antes mesmo do início da distribuição das senhas. Muitos consumidores chegaram ainda durante a madrugada e reservaram espaço com os próprios recipientes, enquanto aguardavam o início da venda.

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Entre os consumidores, havia pessoas sentadas em cadeiras plásticas, protegendo-se de uma chuva rápida e do sol com guarda-chuvas, enquanto acompanhavam a movimentação. A fila de botijões ocupava boa parte da frente do estabelecimento, evidenciando a grande procura pelo produto. A oferta promocional previa apenas 50 unidades de gás de cozinha de 13 quilos ao preço de R$ 69,99.

A distribuição das senhas para a compra do gás foi marcada para 9h. A limitação da quantidade disponível tanto para a gasolina quanto para o gás contribuiu para a formação das filas e transformou o entorno do posto em um dos pontos de maior movimentação da cidade durante a manhã deste sábado.

Garantindo lugar na fila

Dona de casa Maria do Socorro Silva (Foto: Igor Mota | O Liberal)

A dona de casa Maria do Socorro Silva, de 64 anos, mora perto do posto e chegou bem cedo para garantir o gás mais barato. O marido dela guardou o lugar na fila desde o dia anterior. "Meu marido foi um dos primeiros a chegar, desde 18h da sexta0-feira. Eu cheguei para acompanhá-lo na manhã deste sábado, 5h30. Quero ter sempre saúde para aproveitar esse feirão com essas promoções", relatou.

Aposentado José Corrêa da Silva durante o Feirão do Imposto (Foto: Igor Mota | O Liberal)

O aposentado José Corrêa da Silva, de 78 anos, deixou uma cadeira marcando seu lugar na fila desde a última quinta-feira (28/5). Ele usou até um cadeado para prender a cadeira a uma estrutura de ferro e também um carrinho de mão para levar 3 botijões para casa. "Deixei a cadeira marcando vaga e ficava indo e vindo. É uma economia grande no gás de cozinha. Levei 3: um para mim, um para minha esposa e outro para o meu filho.", finalizou.

Autônomo Antônio Carlos Accioli (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Já o autônomo Antônio Carlos Accioli, de 61 anos, do bairro do Telégrafo, chegou à fila na noite de quinta-feira (28/5) para aguardar pela gasolina mais em conta. "É bom para nós, porque os impostos de combustíveis estão muito caros. E isso deveria ser uma promoção não apenas uma vez ao ano. Pelo menos duas vezes ao ano. Para poder a população interagir também. Foi minha primeira vez participando.", disse.

Economia e conscientização

Proprietário do posto e presidente do Conselho de Jovens Empresários do Pará (Conjove-ACP), Alírio Rodrigo Gonçalves, ressaltou que, para além da economia, a ação tem uma mensagem de conscientização.

Alírio Rodrigo Gonçalves, proprietário do posto Dallas (Foto: Igor Mota | O Liberal)

"Já são quase 20 anos do período de imposto sendo realizado aqui nesse posto da Pedro Álvares Cabral, esquina com a Júlio César. A gente quer conscientizar, mostrando para a população e para o cliente que quase 62% do combustível é imposto e quase 62% da gasolina comum é imposto. E como é que a gente mostra isso? Fazendo essa ação 100% absorvida pelo empresário, sem ajuda de custo da parte pública", destacou.

Então é o empresário ajudando, colocando 3.750 litros de gasolina comum ao preço de R$ 2,99. Seria este preço se não tivesse imposto. Então é uma forma realmente de conscientização para atender os 150 primeiros clientes, 25 litros por veículo.", completou Alírio Rodrigo Gonçalves.

Paulo Afonso Titan, coordenador do Feirão do Imposto 2026 (Foto: Igor Mota | O Liberal)

O empresário Paulo Afonso Titan, coordenador do evento, reforçou que o objetivo da ação é demonstrar para a população o quanto se tem de carga tributária no país. "Que é muito elevado e pesa do dia para todos nós, seja na classe empresarial, classe trabalhadora ou toda a sociedade civil de modo geral. "Esse ano, em especial, a gente percebe que tem conseguido conscientizar mais pessoas", pontuou.