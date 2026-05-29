LibTalks Amazônia: Em Porto Velho, edição destaca a cena e a voz das mulheres

A rodada do LibTalks Amazônia, em Porto Velho, na noite desta sexta-feira (29),foi fechada com as convidadas mostrando o quanto é importante apostar no próprio negócio.

Os diálogos percorreram os primeiros passos no empreendedorismo, desafios e a resiliência para não desistir e obter conquistas no ecossistema de inovação. A jornalista Emil Sousa, enfatizou a qualidade do ecossistema local, com iniciativas que já circulam o mercado e crescem conquistando estados brasileiros.

Ao final do episódio, Tânia Borges salientou: “É ter coragem, correr atrás do que você tem como propósito. Para quem já tem uma ideia, o primeiro passo é buscar apoio e, puxando a sardinha para o Sebrae, ele é um ponto de apoio. Para quem não tem uma ideia de negócio ainda, a gente tem o hub, com aulas, materiais, palestras. Há muitos problemas, procure um problema para resolver, persevere e a ideia vai para frente”.

Elisângela Galvino orientou os interessados a frequentarem ambientes que incentivam à inovação. “Estar presente nesse ambiente já é inspirador, a gente tem um hub com eventos semanais, várias pessoas nos procuram para empreender, participar de eventos. O Sebrae ajuda, tem diversos programas para quem está começando, a estruturar os negócios. A ideia é importante, mas uma ideia sem estrutura não é um negócio, então é preciso buscar auxílio nesse processo”, afirmou.

Elisângela citou os conteúdos da Associação Brasileira de Startups para quem tem interesse em entender mais sobre o que é inovação e seus processos. Já Yara Bressan afirmou: “Vale apostar no sonho, acreditar, não desistir: se informe, estude e vá em busca do que você quer e você vai conseguir”.

“Vá ao Sicredi, nós temos recursos para entrar nesse nicho no início, no meio e no final, mas principalmente queremos acompanhar a jornada. Não deu certo, pare um pouco, repense e não desista nunca”, afirmou Michel Alisson.