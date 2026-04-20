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Economia

Estimativa de crescimento do PIB de 2026 no Focus do BC sobe de 1,85% para 1,86%

O crescimento esperado pelo mercado é maior do que o previsto pelo Banco Central, de 1,6%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do primeiro trimestre. O Ministério da Fazenda espera alta de 2,33% para o PIB.

Estadão Conteúdo

A mediana das estimativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 oscilou de 1,85% para 1,86%. Um mês antes, era de 1,84%. Considerando apenas as 68 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa aumentou de 1,85% para 1,89%.

O crescimento esperado pelo mercado é maior do que o previsto pelo Banco Central, de 1,6%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do primeiro trimestre. O Ministério da Fazenda espera alta de 2,33% para o PIB.

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A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 permaneceu em 1,80% pela 16ª semana consecutiva. Levando em conta apenas as 66 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária passou de 1,80% para 1,74%.

As medianas para o crescimento do PIB de 2028 e 2029 permaneceram em 2,0%, pela 110ª e 57ª semana seguida, respectivamente.

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