Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

INSS antecipa 13º de aposentados e pensionistas no Pará

Pagamentos serão feitos entre abril e junho e devem injetar R$ 1,6 bilhão na economia do estado

Jéssica Nascimento
fonte

Calendário de pagamento da primeira parcela inicia em 24/4 e segue até 8/5. A segunda metade será paga de 25/5 a 8/6. A data de pagamento considera o número final do cartão de benefício, sem o último dígito verificador depois do traço. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

Aposentados e pensionistas do INSS no Pará receberão o 13º salário de forma antecipada, com pagamentos previstos para abril e maio. A medida, autorizada pelo Decreto nº 12.884 e assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União no dia 19 de abril. No estado, mais de 850 mil benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) serão contemplados, totalizando R$ 1,6 bilhão injetados na economia paraense.

A primeira parcela será paga entre 24 de abril e 8 de maio. Já a segunda parte do abono será depositada entre 25 de maio e 8 de junho. As datas seguem o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador após o traço.

Têm direito ao adiantamento segurados que, em 2026, receberam benefícios como auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

VEJA MAIS

image Previdência anuncia Ana Cristina Silveira, servidora do INSS, como nova presidente do órgão
Ela ficará no lugar de Gilberto Waller, que ficou por 11 meses à frente do órgão

Por outro lado, não recebem o 13º os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) — destinado a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência em situação de baixa renda — nem aqueles que recebem Renda Mensal Vitalícia.

Segundo o Decreto 3.028 (artigo 120), o pagamento do abono costuma ocorrer entre agosto e novembro. A antecipação, válida para todo o país, representa um reforço importante na economia dos municípios.

Calendário de pagamento

Primeira parcela (até um salário mínimo):

Final 1: 24/abril

Final 2: 27/abril

Final 3: 28/abril

Final 4: 29/abril

Final 5: 30/abril

Final 6: 04/maio

Final 7: 05/maio

Final 8: 06/maio

Final 9: 07/maio

Final 0: 08/maio

Segunda parcela (até um salário mínimo):

Final 1: 25/maio

Final 2: 26/maio

Final 3: 27/maio

Final 4: 28/maio

Final 5: 29/maio

Final 6: 01/junho

Final 7: 02/junho

Final 8: 03/junho

Final 9: 05/junho

Final 0: 08/junho

Acima do piso nacional

Primeira parcela:

Finais 1 e 6: 04/maio

Finais 2 e 7: 05/maio

Finais 3 e 8: 06/maio

Finais 4 e 9: 07/maio

Finais 5 e 0: 08/maio

Segunda parcela:

Finais 1 e 6: 01/junho

Finais 2 e 7: 02/junho

Finais 3 e 8: 03/junho

Finais 4 e 9: 05/junho

Finais 5 e 0: 08/junho

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

13º salário

inss

aposentados e pensionistas do inss

aposentados e pensionistas do pará

ECONOMIA
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

13º SALÁRIO ADIANTADO

INSS antecipa 13º de aposentados e pensionistas no Pará

Pagamentos serão feitos entre abril e junho e devem injetar R$ 1,6 bilhão na economia do estado

14.04.26 12h51

DECLRAÇÃO

Presidente Lula afirma que as 'BETs assaltam a população'

"As pessoas gastam R$ 300, R$ 400 por mês com internet, com um monte de coisa que tem que contratar, as pessoas gastam dinheiro com mercado livre, e agora tem as bets para assaltar o povo", afirmou

14.04.26 12h02

ECONOMIA

Não declarou o Imposto de Renda? Veja quais os riscos e penalidades

Para evitar essas consequências, o ideal é enviar a declaração o quanto antes, mesmo fora do prazo.

14.04.26 10h04

ECONOMIA

PIS/Pasep 2026: novo pagamento sai na quarta (15); veja quem pode receber

A expectativa é de que cerca de 26,9 milhões de trabalhadores sejam contemplados com o abono salarial em 2026.

14.04.26 8h58

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

GESTÃO

TCM suspende compra de R$ 19 milhões em uniformes escolares da Semec de Belém por irregularidades

Tribunal aponta falta de documentos, inconsistências e risco de dano ao erário em contratação feita por adesão a ata de outro estado

07.04.26 14h21

MERCADO

Belém tem 2ª maior valorização imobiliária do Brasil e luxo afasta moradia popular

Alta nos preços e foco no alto padrão reduzem oferta para as classes média e baixa na capital paraense

11.04.26 17h30

ECONOMIA

PIS/Pasep 2026: novo pagamento sai na quarta (15); veja quem pode receber

A expectativa é de que cerca de 26,9 milhões de trabalhadores sejam contemplados com o abono salarial em 2026.

14.04.26 8h58

PREÇO DO GÁS DE COZINHA

Até R$ 130: preço do gás de cozinha sobe no Pará após leilões da Petrobras e acende alerta no setor

Distribuidoras já reajustaram valores; sindicato aponta risco de novos aumentos, enquanto revendedores dizem que impacto ainda não chegou totalmente ao consumidor

08.04.26 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda