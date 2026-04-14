INSS antecipa 13º de aposentados e pensionistas no Pará

Aposentados e pensionistas do INSS no Pará receberão o 13º salário de forma antecipada, com pagamentos previstos para abril e maio. A medida, autorizada pelo Decreto nº 12.884 e assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União no dia 19 de abril. No estado, mais de 850 mil benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) serão contemplados, totalizando R$ 1,6 bilhão injetados na economia paraense.

A primeira parcela será paga entre 24 de abril e 8 de maio. Já a segunda parte do abono será depositada entre 25 de maio e 8 de junho. As datas seguem o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador após o traço.

Têm direito ao adiantamento segurados que, em 2026, receberam benefícios como auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

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Por outro lado, não recebem o 13º os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) — destinado a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência em situação de baixa renda — nem aqueles que recebem Renda Mensal Vitalícia.

Segundo o Decreto 3.028 (artigo 120), o pagamento do abono costuma ocorrer entre agosto e novembro. A antecipação, válida para todo o país, representa um reforço importante na economia dos municípios.

Calendário de pagamento

Primeira parcela (até um salário mínimo):

Final 1: 24/abril

Final 2: 27/abril

Final 3: 28/abril

Final 4: 29/abril

Final 5: 30/abril

Final 6: 04/maio

Final 7: 05/maio

Final 8: 06/maio

Final 9: 07/maio

Final 0: 08/maio

Segunda parcela (até um salário mínimo):

Final 1: 25/maio

Final 2: 26/maio

Final 3: 27/maio

Final 4: 28/maio

Final 5: 29/maio

Final 6: 01/junho

Final 7: 02/junho

Final 8: 03/junho

Final 9: 05/junho

Final 0: 08/junho

Acima do piso nacional

Primeira parcela:

Finais 1 e 6: 04/maio

Finais 2 e 7: 05/maio

Finais 3 e 8: 06/maio

Finais 4 e 9: 07/maio

Finais 5 e 0: 08/maio

Segunda parcela:

Finais 1 e 6: 01/junho

Finais 2 e 7: 02/junho

Finais 3 e 8: 03/junho

Finais 4 e 9: 05/junho

Finais 5 e 0: 08/junho