INSS antecipa 13º de aposentados e pensionistas no Pará
Pagamentos serão feitos entre abril e junho e devem injetar R$ 1,6 bilhão na economia do estado
Aposentados e pensionistas do INSS no Pará receberão o 13º salário de forma antecipada, com pagamentos previstos para abril e maio. A medida, autorizada pelo Decreto nº 12.884 e assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União no dia 19 de abril. No estado, mais de 850 mil benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) serão contemplados, totalizando R$ 1,6 bilhão injetados na economia paraense.
A primeira parcela será paga entre 24 de abril e 8 de maio. Já a segunda parte do abono será depositada entre 25 de maio e 8 de junho. As datas seguem o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador após o traço.
Têm direito ao adiantamento segurados que, em 2026, receberam benefícios como auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão.
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Por outro lado, não recebem o 13º os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) — destinado a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência em situação de baixa renda — nem aqueles que recebem Renda Mensal Vitalícia.
Segundo o Decreto 3.028 (artigo 120), o pagamento do abono costuma ocorrer entre agosto e novembro. A antecipação, válida para todo o país, representa um reforço importante na economia dos municípios.
Calendário de pagamento
Primeira parcela (até um salário mínimo):
Final 1: 24/abril
Final 2: 27/abril
Final 3: 28/abril
Final 4: 29/abril
Final 5: 30/abril
Final 6: 04/maio
Final 7: 05/maio
Final 8: 06/maio
Final 9: 07/maio
Final 0: 08/maio
Segunda parcela (até um salário mínimo):
Final 1: 25/maio
Final 2: 26/maio
Final 3: 27/maio
Final 4: 28/maio
Final 5: 29/maio
Final 6: 01/junho
Final 7: 02/junho
Final 8: 03/junho
Final 9: 05/junho
Final 0: 08/junho
Acima do piso nacional
Primeira parcela:
Finais 1 e 6: 04/maio
Finais 2 e 7: 05/maio
Finais 3 e 8: 06/maio
Finais 4 e 9: 07/maio
Finais 5 e 0: 08/maio
Segunda parcela:
Finais 1 e 6: 01/junho
Finais 2 e 7: 02/junho
Finais 3 e 8: 03/junho
Finais 4 e 9: 05/junho
Finais 5 e 0: 08/junho
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